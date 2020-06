Alex Zanardi ondergaat tweede neurologische operatie van enkele uren

Alex Zanardi heeft een tweede chirurgische operatie ondergaan voor de verwondingen die hij eerder deze maand opliep bij een handbike-crash. De voormalige Formule 1-coureur liep een zwaar hoofdtrauma op tijdens zijn deelname aan de estafettewedstrijd Obiettivo tricolore, 10 dagen geleden en werd met spoed naar het Santa Maria alle Scotte-ziekenhuis gebracht.

Op 19 juni onderging hij een operatie van drie uur voordat hij werd overgeplaatst naar een intensive care-afdeling, waar zijn toestand sindsdien wordt gecontroleerd door medisch personeel.

In de laatste update verklaarde de medische faciliteit waarin Zanardi is gevestigd dat de 53-jarige sindsdien een CT-scan heeft ondergaan, waaruit bleek dat het 'noodzakelijk was om een ​​tweede neurochirurgische operatie te ondergaan'.

De operatie duurde ongeveer twee en een half uur, waarna Zanardi werd teruggebracht naar de intensive care waar zijn toestand stabiel blijft.

Roberto Gusinu, gezondheidsdirecteur van de faciliteit, zei: "De uitgevoerde operatie is een stap waarop het team had geanticipeerd. Onze professionals zullen dag in dag uit de veranderingen van de situatie evalueren, in overleg met de familie zal het volgende bulletin over ongeveer 24 uur worden uitgegeven."

Zanardi reed in 44 Grands Prix in de Formule 1 voordat hij naar de Verenigde Staten verhuisde, waar hij succesvol racete in CART.

In 2001 raakte hij echter betrokken bij een zware crash op de EuroSpeedway Lausitz, waardoor zijn twee onderbenen werden geamputeerd. Na zijn ongeluk vond Zanardi succes als Paralympische atleet en won hij gouden medailles op de Londense Olympische spelen van 2012 en de Olympische Spelen van Rio 2016.