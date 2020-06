Dit jaar worden er nieuwe TV-graphics geïntroduceerd in de Formule 1-uitzending zodat fans meer informatie krijgen terwijl ze thuis kijken. De F1 heeft in samenwerking met Amazon Web Services de nieuwe graphics ontworpen om de fans thuis verder te betrekken en hen een nieuwe manier te bieden om de sport en de auto's op het circuit te bekijken.

In 2019 brachten F1 en AWS een aantal nieuwe graphics uit, waaronder Exit Speed, Pit Stop Strategy, Pit Window, Battle Forecast, Pit Strategy Battle en Tyre Performance.

Gedurende het seizoen 2020 worden zes nieuwe statistieken getoond, te beginnen met de prestatiescores in Oostenrijk. De nieuwe afbeelding die in Spielberg te zien zal zijn is 'Car Performance Scores', waarin statistieken worden weergegeven die de prestaties van een auto vergelijken met die van verschillende andere auto's terwijl ze het tegen elkaar opnemen.

De scores zijn gebaseerd op vier hoofdstatistieken: bochten op lage snelheid, bochten op hoge snelheid, rechte stukken en hoe de wagen wordt bestuurd.

Bij de 70th Anniversary Grand Prix, de vierde Grand Prix van het seizoen, wordt de 'Ultimate Driver Speed ​​Comparison' gebruikt, waarmee fans kunnen zien hoe hun favoriete coureurs zich verhouden tot andere coureurs in de geschiedenis, waarbij de gegevens worden teruggehaald tot 1983.

In België zal een 'High-Speed ​​/ Low-Speed ​​Corner Performance' te zien zijn, hoe goed de coureurs de snelste en langzaamste bochten op de baan aanpakken in vergelijking met hun concurrenten.

De tweede helft van het seizoen, dat nog niet officieel is aangekondigd door F1, zal de introductie van 'Driver Skills Rating' bevatten, die de vaardigheid van elke coureur onderzoekt en hen een score geeft op basis van kwalificatieprestaties, starts, race tempo, banden management en inhaal- / verdedigingsstijlen.

Ook zijn debuut in de tweede helft van het jaar is 'Car / Team Development & Overall Season Performance', waarin wordt beschreven hoe elk team zijn auto van race tot race heeft ontwikkeld.

'Kwalificatie- en race voorspellingen' zullen later in het seizoen worden gebruikt, die gegevens zullen verzamelen van trainings- en kwalificatieronden om te voorspellen welk team favoriet is voor de overwinning voorafgaand aan elke race.