Alain Prost: "Toestaan van klantenauto's is niet de oplossing"

Oud-coureur Alain Prost verwerpt de suggestie dat het toestaan van volledige klantenauto's voor de Formule 1 een manier is om de coronacrisis te overleven. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Ferrari-teambaas Mattia Binotto opperden het idee om kleine teams de optie te bieden om één jaar oude bolides van de topteams te kopen. Dit zou de kosten volgens hen behoorlijk drukken.

Het druist echter in tegen de principes van de Formule 1, betoogt Prost tegenover L'Equipe. "Het DNA van de Formule 1 schrijft voor dat teams ook constructeurs moeten zijn. Een renstal dient zijn auto zelf te maken, ook al werken we tegenwoordig met standaard onderdelen. Ik vind standaard onderdelen op zich niet slecht, maar toestaan van volledige klantenauto's is niet de oplossing voor de Formule 1. Die teams zijn dan bij voorbaat al kansloos voor goede resultaten."

De viervoudig wereldkampioen ziet liever dat de nadruk nog meer op innovatie komt te liggen. "Dit kunnen ze doen door meer diversiteit in het aerodynamische model aan te brengen. Kleine teams moeten in staat zijn het kampioenschap te winnen door middel van innovatieve vondsten", meent Prost.

Hij graaft in zijn geheugen voor een voorbeeld. "Ik begon bijvoorbeeld in 1981 bij de Grand Prix in Las Vegas met twee kwalificatiebanden aan de voorkant, omdat mijn set racebanden niet op temperatuur was. Niemand kon dat kopiëren, want het werkte door de karakteristieken van mijn auto en mijn rijstijl. Dat hebben we nodig, dingen die anderen niet van de ene op de andere dag na kunnen maken of over kunnen nemen. Innovatie en de coureur moeten weer de doorslag geven."