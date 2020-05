Spa zinspeelt op uitzondering op verbod voor evenementen

De organisatie van de Grand Prix van België is in afwachting van een akkoord van de Belgische overheid om de race op Spa-Francorchamps op de oorspronkelijk geplande datum van 30 augustus door te laten gaan. Dat verklaarde promotor Vanessa Maes tegenover RTBF.

De Grand Prix van België leek door het Belgische verbod op massabijeenkomsten tot en met 31 augustus op zoek te moeten naar een andere datum, maar Spa-Francorchamps hoopt dat de regering een uitzondering maakt voor het Formule 1-evenement. Uiteraard zal de race dan wel zonder publiek verreden worden.

Vanessa Maes vertelde aan RTBF: "We wachten op groen licht van de overheid om op zondag 30 augustus een Grand Prix achter gesloten deuren te mogen organiseren. Iedereen is zich er terdege van bewust dat elke organisator afhankelijk is van wat hun regering besluit om toe te staan."