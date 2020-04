Franz Tost: "Racen op Zandvoort altijd een hoogtepunt"

Scuderia Alpha Tauri-teambaas Franz Tost baalt dat het Formule 1-seizoen in een impasse is beland door de coronapandemie. Eigenlijk had de koningsklasse van de autosport deze week naar Zandvoort moeten afreizen voor de eerste Grand Prix in Nederland sinds 1985. Tost had daar net als een hoop Nederlandse Formule 1-fans juist enorm naar uitgekeken.

In een Skype-gesprek met Allard Kalff van RTL GP vertelde Tost: "Racen is Zandvoort is voor mij altijd al een hoogtepunt geweest. Toen we in de Formule 4 reden was het altijd al erg speciaal. Ik hou van Zandvoort. De atmosfeer, de duinen, de zee die vlakbij is. Het is heel speciaal en erg jammer dat we daar niet kunnen gaan racen. Het zou echt een van de hoogtepunten van het seizoen geworden zijn met zoveel toeschouwers en de verwachting dat Max Verstappen met zijn Red Bull Racing-auto competitief zou zijn en zou kunnen vechten voor de overwinning."

De Oostenrijker hoopt dat het racen snel op gang komt. Dat thuiszitten vindt Tost maar niks. "Het zijn moeilijke tijden. Het is saai en ik heb elke dag wat videogesprekken met het management, maar ik hoop echt dat we in juli weer van start kunnen gaan. Er liggen nu wat plannen voor races in Oostenrijk, Silverstone en Hongarije en daarna zien we wel. Als we maar weer gaan racen, want dit leven zonder racen is totaal nutteloos."