Vandalen nemen graf van Ronnie Peterson te grazen

Het graf van oud Formule 1-coureur Ronnie Peterson op de begraafplaats van Almby in Örebro is afgelopen weekend geschonden door vandalen. Volgens berichtgeving in de Zweedse pers gingen de grafschenders willekeurig te werk, want ook de laatste rustplaats van andere personen moest het ontgelden.

"De grafsteen was omver gegooid, alleen de Zweedse vlaggen lagen er nog", verklaarde Nina Kennedy, de dochter van Ronnie Peterson. "Ik ben in shock, dit is verschrikkelijk." Brita Wennsten van de lokale kerk voegde tegenover Nerikes Alehanda toe: "Het is een schande. Het was niet specifiek tegen Ronnie Peterson gericht. Alles duidt erop dat het om willekeurig vandalisme gaat."

Peterson overleed in 1978 aan de gevolgen van een startcrash bij de Italiaanse Grand Prix op Monza. De Zweed werd slechts 34 jaar. Hier is nog een mooie ode aan de 'Superswede' te vinden.