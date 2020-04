'Schumacher kreeg meer tegenstand dan Hamilton'

Lewis Hamilton is op jacht naar het record van Michael Schumacher van zeven wereldtitels in de Formule 1. De Brit is sinds vorig jaar zesvoudig wereldkampioen en kan dit jaar - zodra het racen op gang komt - een poging doen om de legendarische Duitser te evenaren. Alleen hoeft Hamilton in de ogen van voormalig teambaas Flavio Briatore minder moeite te doen om de titels aaneen te rijden dan Schumacher.

Briatore sprak met de officiële Formule 1-podcast, Beyond the Grid. "Michael nam het echt tegen de grote jongens op. Je moet toch toegeven dat toen Schumacher in de Formule 1 kwam, het een totaal ander wereldje was? Je had Nigel Mansell, je had Ayrton Senna. De tegenstand is nu minder. Je hebt twee, drie coureurs. Niemand voert de druk op Hamilton op. Als hij als een taxichauffeur met zijn hand uit de cockpit zou racen, zou hij nog steeds alles winnen. Want hij is een fantastische coureur, dat staat buiten kijf."

Eigenlijk is er in het huidige veld maar één rijder die zich kan meten met Hamilton, meent Briatore. "Er zijn maar twee sterren in de Formule 1 op dit moment; Hamilton en Max Verstappen. Charles Leclerc is jong en laat zien dat hij veel durft. Ferrari had hem twee jaar geleden al de kans moeten geven in plaats van Kimi Raikkonen. Met Raikkonen kom je nergens en win je niks. Ik had eerder het risico genomen met Leclerc."

"Maar voor mij is Verstappen zeker nu nog van een ander kaliber. Hij is fantastisch in de manier waarop hij anderen inhaalt." Briatore werkte in 1994 bij Benetton met Jos Verstappen, de vader van Max. Op de vraag of Max Verstappen beter is dan zijn vader, antwoordde de Italiaan: "Zonder twijfel. De achternaam is hetzelfde, maar de coureur is compleet anders. Ik had liever de rijder die Max is in een van mijn auto's gehad dan Jos."