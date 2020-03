Ook Grand Prix van Frankrijk staat op losse schroeven

Het Formule 1-seizoen 2020 zou zomaar eens niet eerder dan in juli kunnen beginnen. Dat is het gevoel dat momenteel overheerst in de paddock, schrijft Auto Motor und Sport. Vooralsnog is het de bedoeling dat de jaargang aanvangt met de Grand Prix van Canada op 14 juni, maar het doorgaan van dat evenement is twijfelachtig.

Het Canadees Olympisch Comité trok zich als eerste terug voor de Olympische Spelen. Dat evenement zou pas op 24 juli van start gaan, maar is inmiddels ook uitgesteld. Het is dan ook maar zeer de vraag of een Grand Prix in Canada op 14 juni wel mogelijk zou zijn. Promotor Francois Dumontier is realistisch en geeft aan dat uitstel niet ondenkbaar is.

Frankrijk

Daardoor zou de start van het Formule 1-verschuiven naar Frankrijk, met de Franse Grand Prix op Paul Ricard op 28 juni. Maar ook in dat land gelden op dit moment verregaande maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Met ruim 16.000 besmette personen is de situatie in Frankrijk nijpender dan in Canada, waar bijna 1.500 personen positief getest zijn op het coronavirus.

De 24 uur van Le Mans is reeds verplaatst naar september. Dat evenement stond voor 13 en 14 juni op de autosportkalender. De Franse Grand Prix moet slechts twee weken later verreden worden en het is dus niet verwonderlijk dat ook deze race op losse schroeven staat.

Een start van het seizoen in juli zou de Formule 1 verder in de problemen brengen. De leiding van de koningsklasse van de autosport hoopt dit jaar nog altijd vijftien tot achttien races te rijden, maar dat wordt alsmaar lastiger als ze het begin van de jaargang telkens moeten uitstellen.