F1 wil seizoen 2020 online van start laten gaan met F1-coureurs

De Formule 1 ligt momenteel helemaal plat door het coronavirus en het is de vraag wanneer het seizoen van 2020 van start zal gaan. Het lijkt er echter op dat de F1 het seizoen 2020 wil gaan starten, maar dan online in de virtuele vorm, waar het de bedoeling is dat alle F1-coureurs gaan deelnemen.

Op het eerste gezicht is er al een virtuele variant in de vorm van de officiële F1 Esports Series, die sinds 2017 actief is met enkele topgamers in de hoofdrol. Maar het was pas nadat Melbourne werd geannuleerd dat meeste F1 fans het E-racen volledig hebben ontdekt en inmiddels doordat er niet op de circuits geracet kan worden, ook het virtuele racen lijken te omarmen.

Er waren eigenlijk twee online alternatieve Australische Grands Prix die mainstream gingen op de dag van wat de real-life race afgelopen zondag had moeten zijn.

Eén daarvan betrof waarbij Max Verstappen betrokken was, maar de andere georganiseerd door voormalig F1-coureur Jean-Eric Vergne, stond op het virtuele Melbourne-circuit van de officiële F1 2019-game.

Doelman Real Madrid op F1-grid

Op de gesimuleerde grid stonden onder meer Lando Norris en oud-F1-coureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez, en zelfs Real Madrid-doelman Thibaut Courois. Tegenover het Franse Quest zegt Vergne: "We hadden niet alle F1-coureurs, maar we hadden wel sterren. Er zijn ook sterren in het gamen bij de E-sports, met miljoenen volgers. Sommigen hebben bijna meer fans dan echte coureurs."

Vergne, die in de Formule E rijdt, zei dat hij gemotiveerd was om te organiseren wat een zeer populair evenement bleek te zijn om teleurgestelde fans te compenseren.

"Ik wilde de fans gewoon de kans geven om een race te zien", zei hij. "Iedereen wachtte op het begin van het seizoen en was gefrustreerd, dus hebben we deze in twee dagen gemaakt. Waarom brengen we niet al deze mensen samen, coureurs en gamers, en doen we hier races in plaats van de races die zouden moeten gebeuren?"

"Het was een groot succes, met inhalen, vechten, verschillende strategieën. Je kon de sfeer van de F1 en de autosport een beetje zien, hoewel het duidelijk anders is. Maar uiteindelijk zagen we echte coureurs concurreren in een zeer realistisch videospel", voegde Vergne eraan toe.

Compleet virtueel F1-seizoen 2020

Hij zei dat er dit weekend weer een vervangingsrace zal plaatsvinden voor de Grand Prix van Bahrein, terwijl grotere plannen voor 2020 nu in de maak zijn.

Vergne over zijn plannen: "De distributie zal evolueren. We gaan professionaliseren. We hebben bijvoorbeeld een kleine crash gehad omdat er zoveel mensen aan de start van de race waren. We hebben daarom geïnvesteerd in servers en computers."

Vergne zei dat nog actieve F1-coureurs en andere professionele coureurs worden uitgenodigd om de volgende races mee te doen.

"We zullen proberen alle Grands Prix van het seizoen te doen. Er zouden meer F1-coureurs moeten komen, die de komende dagen voor Bahrein zullen worden aangekondigd."

De Duitse Bild-krant zegt echter te hebben vernomen dat "de Formule 1 hierop reageert en zijn eigen virtuele races zal organiseren met zijn sterren."