Hamilton moet Laureus Award voor Sportman van het Jaar delen met Messi

Voor het eerst in zijn carrière heeft Lewis Hamilton de prestigieuze Laureus Award gewonnen voor Sportman van het Jaar. De zesvoudig wereldkampioen moet zijn prijs wel delen met voetballer Lionel Messi.

Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1 en tevens ontving hij in 2020 zijn zesde nominatie voor de Laureus Award. De voorgaande vijf keer moest hij de award telkens aan een ander laten, maar nu mocht de Brit de award wel mee naar huis nemen. Tijdens de ceremonie in Berlijn ontving Hamilton de prijs uit handen van voormalig Arsenal-manager Arsène Wenger.

Wel moet Hamilton de prijs delen met voetballer Lionel Messi, die de eerste atleet uit een teamsport werd die de Laureus Award in de wacht sleepte. Samen troefden Hamilton en Messi vier genomineerden af: dat waren MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez, 19-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal, golflegende Tiger Woods en marathonloper Eliud Kipchoge, die als eerste man ooit een marathon in minder dan 2 uur liep.

Hamilton gaf bij ontvangst van de prijs ook een speech en ging daarbij vooral in op het willen creëren van gelijkheid. "Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om te pushen voor seksegelijkheid, acceptatie en ervoor te zorgen dat we bezig zijn om te proberen te vertegenwoordigen waar de wereld vandaag de dag staat."

Hamilton is de derde Formule 1-coureur die beslag weet te leggen op de prestigieuze Laureus Award. Sebastian Vettel kreeg die eer nadat hij in 2013 voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd. De enige andere Formule 1-coureur die de prijs won, was Vettel's landgenoot Michael Schumacher. De recordkampioen kreeg de titels in 2002 en 2004 op zijn palmares bijgeschreven.