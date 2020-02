Red Bull Racing krijgt vier testdagen op 18-inch banden in 2020

Afgelopen week werkte Ferrari de eerste van 10 testsessies af met de prototypen van de 18-inch banden voor 2021. Na afloop van die test heeft bandenleverancier Pirelli het volledige testschema onthuld.

Uit het schema blijkt dat ieder team minimaal twee dagen gaat testen op de 18-inch banden, die in 2021 hun intrede doen in de Formule 1. Alle teams hebben een aangepaste bolide ontworpen die beter aansluit op het downforceniveau dat de auto's na de veranderingen van de technische reglementen zullen hebben en krijgen van Pirelli dus de kans om te helpen in de ontwikkeling van de uiteindelijke rubbersamenstelling.

Van alle teams zijn Red Bull Racing en Mercedes het meest actief voor Pirelli: beide teams zullen in totaal vier dagen testen voor de Italiaanse bandenfabrikant. Daarbij is voor een eerlijke verdeling van twee dagen op nat asfalt en twee dagen op droog asfalt gezorgd. Ferrari test in totaal, met de test van zaterdag meegerekend, drie dagen voor Pirelli (twee dagen droog, één dag nat), de overige teams testen twee dagen met de nieuwe banden in droge omstandigheden.

Leclerc rijdt 130 ronden op nieuw bandenformaat

Ferrari opende afgelopen weekend met Charles Leclerc dus de tests van de 18-inch banden. Op Jerez reed de Monegask in totaal 130 ronden op de prototypen van het nieuwe rubber voor 2021. De test begon zaterdag wel wat later dan gepland, omdat het mistig was in Zuid-Spanje. De volgende testdag wordt op 5 maart ook door Ferrari afgewerkt: Fiorano zal daarvoor onder water gezet worden.

Red Bull Racing test dus vier dagen voor Pirelli en doet dat iedere keer in de maand mei. Eerst komt het team op 12 en 13 mei in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar het gezelschap krijgt van Alfa Romeo (beide dagen) en Renault (op 12 mei). Twee weken later test het Oostenrijkse team op een nat Paul Ricard. De laatste testdagen worden op 13 en 14 oktober door Haas F1 afgewerkt op Suzuka.

