Ricciardo: "Netflix heeft F1 op de kaart gezet in Verenigde Staten"

De introductie van Drive to Survive heeft de Formule 1 volgens Daniel Ricciardo goed gedaan in de Verenigde Staten. De Renault-coureur denkt dat de sport daar door de Netflix-serie 'op de kaart' is gezet.

Over een aantal weken wordt op Netflix het tweede seizoen van Drive to Survive gelanceerd. Vorig jaar maakte de serie haar debuut en de kritieken waren veelal positief. Vooral voor 'nieuwe fans', die nog niet echt bekend waren met het reilen en zeilen in de sport, kregen op een goede manier te zien hoe de sport in elkaar zit. Ook in de Verenigde Staten was de show relatief populair.

Ricciardo vertelde tijdens de Daily Show van Trevor Noah dat hij het gevoel heeft dat Drive to Survive de Formule 1 'op de kaart' heeft gezet. "Ik heb absoluut het gevoel dat de F1 meer een ding wordt, hier in de States. Ik breng hier wel wat tijd door, en tot een jaar geleden zei niemand 'hoi' tegen mij - niet op een slechte manier, maar ze zouden me niet herkennen als F1-coureur. Nu is het 'we zagen je op Netflix, het was geweldig'. Dat is cool."

'Alles hangt van je materiaal af'

Bij de talkshow sprak Ricciardo zich ook nogmaals uit over zijn veelbesproken overstap naar Renault. In zijn eerste jaar bij de nieuwe werkgever bleef de gehoopte progressie uit, waardoor het Franse team niet verder kwam dan de vijfde positie in het kampioenschap. Ricciardo's contract loopt aan het einde van 2020 af en mogelijk gaat hij daardoor op de rijdersmarkt nog een rol spelen.

"Helaas is het niet zoals in het tennis, waar je je racket slechts tot op bepaalde hoogte de schuld kan geven. Er is zoveel uitrusting en alles hangt daar ook vanaf", verklaart Ricciardo. "Zo zit de sport in elkaar, en dan is het aan jou om te proberen jezelf bij het beste team te krijgen, zodat jij weer de beste uitrusting krijgt."