Antonio Giovinazzi hoopt kans bij Ferrari af te dwingen voor 2021

De meeste stoeltjes voor 2021 zijn nog niet ingevuld en dus willen coureurs zich in de kijker rijden bij topteams. Dat geldt ook voor Antonio Giovinazzi: hij hoopt een kans te verdienen bij Ferrari.

Van veel topcoureurs loopt na 2020 het huidige contract af. Daardoor bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Sebastian Vettel vrij om hun opties te bekijken. Ook zorgt de ontstane situatie ervoor dat andere coureurs gaan azen op de plekken zie de meervoudig wereldkampioenen nu bezetten. Giovinazzi doet dat ook: de Italiaan uit het opleidingsprogramma van Ferrari ziet zichzelf als kandidaat voor het plekje van Vettel.

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet over Ferrari droom", vertelde Giovinazzi aan La Gazzetta dello Sport. "Het belangrijkste voor mij is dat ik me volledig concentreer op mijn werk, maar ik weet dat ik een kans heb als ik goed presteer in 2020. Ik heb al een geweldige relatie met Charles [Leclerc]. We spreken vaak met elkaar en gaan in Monaco naar dezelfde restaurants."

Terugkeer in F1 niet gemakkelijk voor Giovinazzi

Ferrari heeft een van haar twee stoeltjes voor 2021 al vergeven: kort voor de jaarwisseling maakte de Scuderia bekend dat Charles Leclerc zijn contract bij het team verlengd heeft tot en met 2024. Giovinazzi wil zich dus graag bij Leclerc voegen, maar hij weet dat zijn niveau daarvoor omhoog moet. In 2019 reed de Italiaan voor het eerst een heel seizoen in de Formule 1, maar makkelijk was dat niet.

"Ik daag iedereen uit om twee jaar langs de zijlijn te zitten en daarna terug te keren op je werk. Wat betreft snelheid zat ik niet ver van Kimi af. Ik miste ritme in het racen, de starts, de strategie, de pitstops en hoe je op de banden moet letten. Het was niet alsof ik terugkeerde in de Formule 2, maar op het hoogste niveau waar ik slechts anderhalve race tegen de sterkste coureurs ter wereld gereden had."

Ook Alfa Romeo-teamgenoot Kimi Raikkonen maakte het Giovinazzi niet makkelijk en dat heeft deels met de toch ietwat stille persoonlijkheid van de wereldkampioen van 2007 te maken. "Hij zegt niet veel, en in eerste instantie hielp hij me niet, omdat zijn resultaten veel beter waren en het leek alsof er een groot gat was. Maar hij was een belangrijk richtpunt voor mij om op een professionele manier volwassen te worden."