'Red Bull Racing presenteert RB16 op 12 februari'

Red Bull Racing zal vermoedelijk als tweede team haar bolide gaan presenteren in 2020. Volgens Motorsport-Magazin.com valt de presentatie op 12 februari, een dag na de presentatie van Ferrari.

Tot dusver zijn Ferrari en Scuderia Toro Rosso de enige teams die de onthullingsdatum van hun bolide officieel gecommuniceerd hebben. Ferrari is vooralsnog het eerste team dat haar nieuwe strijdwapen zal onthullen. De Scuderia doet dat op 11 februari. Drie dagen later presenteert Toro Rosso, dat vanaf dit jaar door het leven gaat als Alpha Tauri, haar nieuwe bolide.

Naar verluidt zal Red Bull Racing zich in het gat tussen Ferrari en Alpha Tauri wringen. Hoewel het team de presentatiedatum niet zelf naar buiten heeft gebracht en het dus nog afwachten is of het daadwerkelijk zo is, zullen de Oostenrijkers de RB16 op 12 februari presenteren. Daarmee is Red Bull in ieder geval op tijd klaar voor de eerste week van de wintertests, die op 19 februari begint.

De ontwikkeling van de nieuwe bolide lijkt vooralsnog goed te verlopen bij Red Bull Racing. Hoewel het team nog ruim een maand heeft om de auto gereed te maken voor de presentatie, wijst alles erop dat de auto ver voor de presentatie al klaar is. Helmut Marko verklaarde recent dat de ontwikkeling van de auto's twee weken voor op schema ligt.