Salo: "Deal Verstappen en Red Bull verandert niets aan rijdersmarkt voor 2021"

Voormalig Formule 1-coureur Mika Salo toont begrip voor het besluit van Max Verstappen om bij te tekenen bij Red Bull Racing. De Fin beargumenteert bovendien dat de aankondiging weinig verandert aan de rijdersmarkt voor 2021.

Red Bull Racing kondigde afgelopen week aan dat Verstappen zijn contract bij het team tot eind 2023 verlengd heeft. Daarmee heeft het team een einde gemaakt aan geruchten dat de Nederlander na afloop van 2020 zijn heil wel eens ergens anders kon gaan zoeken. Na Charles Leclerc, die voor Kerst zijn contract bij Ferrari tot 2024 verlengde, is hij de tweede topcoureur die weet waar zijn toekomst na 2020 ligt.

Van de meeste andere coureurs, onder wie Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, loopt het contract na 2020 af. Salo verwacht dan ook niet dat Verstappen's deal veel invloed zal hebben op de rijdersmarkt. "Daar verandert niet veel aan", vertelde Salo aan C More. "Het lag in de lijn der verwachting dat Max daar zou blijven. Voor de rest ligt alles nog open, want van vrijwel alle andere coureurs loopt het contract af."

'Verstappen kan zich nu op seizoen richten'

Verstappen werd voor de verlenging van zijn contract in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, waar hij mogelijk de opvolger van Lewis Hamilton had kunnen worden als de Brit besluit om het team na 2020 te verlaten. Salo begrijpt echter maar al te goed dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft besloten om zich langer aan Red Bull te verbinden.

"Red Bull heeft Verstappen een mooi bedrag en een goede auto kunnen garanderen. Ze hebben Max ook nodig. Ik denk dat de situatie Verstappen op iedere mogelijke manier tevreden stemt, dus dit was te verwachten. Nu kan hij zich richten op het seizoen. Hij weet dat het hard werken wordt in de komende drie jaar, maar de overeenkomst geeft iedereen ook zekerheid."