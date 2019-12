Dutch GP presenteert mobiliteitsplan: ook fietsers moeten nog een stuk lopen

De organisatie van de Grand Prix van Nederland heeft haar mobiliteitsplan gepresenteerd. Met dat plan verwacht organisator Dutch Grand Prix de verkeerssituatie in Zandvoort rond de Grand Prix goed te kunnen managen.

Zandvoort verwacht dat er op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei iedere dag zo'n 115.000 bezoekers naar Zandvoort zullen komen: 104.000 met tickets en 7.500 zogenaamde 'gelukszoekers' en badgasten. Zoals al bekend was, zullen deze niet met de auto kunnen komen: de toegangswegen naar Zandvoort worden hermetisch afgesloten en alleen bestemmingsverkeer en bewoners kunnen het dorp met de auto bereiken.

Trein, fiets en pendelbus belangrijkste vervoersvormen

In eerdere communicatie liet Dutch GP al blijken dat er vol ingezet wordt op de trein, de fiets en pendelbussen. Meer details daarover zouden in het mobiliteitsplan verschijnen en dat plan is er nu. Uit het plan blijkt dat de organisatie van de race verwacht dat 27 procent van de bezoekers met de trein zal komen. Dat komt neer op net iets meer dan 30.000 bezoekers, wat gebaseerd is op de database van de Dutch GP en de recent gehouden mobiliteit-enquête.

Om dit in goede banen te leiden, zullen ProRail en de NS de capaciteit van het spoor rond Zandvoort gaan vergroten. Er wordt verwacht dat er tien treinen per uur gaan rijden en dat deze treinen een capaciteit hebben van minimaal 1000 mensen.

Vanaf parkeerplaats met pendelbus en fiets naar Zandvoort

Voor bezoekers die met de auto willen komen, zit er niets anders op dan hun auto te parkeren op een van de grote parkeerplaatsen. De plaatsen in Velsen, Halfweg en Hoofddorp zijn goed voor 11.000 parkeerplaatsen, van waar men een pendelbus richting Zandvoort kan pakken. Parkeerplaatsen in IJmuiden, Noordwijk en Hoofddorp worden Park&Bike-locaties en vanaf deze parkeerplaatsen kunnen fans de fiets pakken. Het kost ongeveer een uur om bij het circuit te komen.

De fietsen worden vervolgens opgevangen op acht locaties in Zandvoort en Bloemendaal, waar in totaal 40.500 parkeerplaatsen voor fietsers zijn. Deze parkeerplekken liggen echter niet aan het circuit: in de meeste gevallen zullen de fans nog zo'n anderhalve kilometer te voet af moeten leggen, voordat ze de poorten van het circuit bereiken. Daarnaast verwacht men dat de 12.823 bezoekers die overnachten in Zandvoort, Bloemendaal of op de DGP Camping te voet zullen komen op de racedagen.

Hoewel Dutch GP verwacht dat het plan zo goed als waterdicht zal zijn om alles rond de Grand Prix van Nederland in goede banen te leiden, zijn er wel een aantal aandachtspunten aangestipt. De verwachting is dat er meer mensen met de auto of per trein zullen komen als het regent, terwijl de gelijkmatige verspreiding van de uitstroom van mensen in de war kan raken als Max Verstappen vroeg in de race uitvalt.