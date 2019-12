Horner looft Verstappen: "Heeft verantwoordelijkheid genomen als leider van het team"

Max Verstappen heeft in 2019 indruk gemaakt op Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De coureur heeft volgens zijn teambaas zijn verantwoordelijkheid genomen en is nu een 'sterk en allround' pakket.

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière eindigde Verstappen in 2019 in de top 3 van het wereldkampioenschap. Het behalen van drie zeges, twee pole positions en negen podiumplaatsen waren voldoende voor P3 in de titelstrijd, achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Verstappen profileerde zich gedurende seizoen als de duidelijke leider van Red Bull Racing.

Hij stapte daarmee in de leegte die Daniel Ricciardo achterliet en Horner heeft daar bewondering voor. "Hij heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen door de leider van het team te zijn en hij is nu een sterk, allround pakket. Hij heeft dit seizoen een aantal fenomenale races gereden en heeft op 22-jarige leeftijd al 100 races gereden. Dat geeft hem een enorme databank aan kennis en ervaring."

Red Bull 'harder geraakt' door nieuwe voorvleugels

Horner zag dat Red Bull Racing aanvankelijk moeite had om zich aan te passen aan de nieuwe voorvleugels en banden, maar ook dat het herstel sterk was. Ook looft hij het werk van de monteurs en de pitcrew van het team. "De veranderingen aan de voorvleugel en de banden leken ons harder te raken dan de concurrentie, maar qua vermogen hebben we een inhaalslag gemaakt."

"Vanaf Oostenrijk waren we de reglementen de baas en de tweede helft van het jaar was erg competitief, waardoor we de derde plaats bij de coureurs en constructeurs veiligstelden. Strategisch gezien waren we ook scherp, we hebben moedige besluiten genomen en konden op onze pitcrew vertrouwen om de auto in recordtijd weer buiten te krijgen, wat ervoor zorgde dat we konden kapitaliseren waar anderen dat niet konden."