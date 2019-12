Lewis Hamilton: "We hebben niet het maximale uit de auto gehaald dit seizoen"

Sinds het begin van het seizoen heeft Mercedes een comfortabel voordeel gehad ten opzichte van alle concurrenten en was het team duidelijk de favoriet om de titels van coureurs en fabrikanten te winnen.

Het team bleef echter wat onzeker en sloot niets uit, zelfs niet nadat het Britse team de constructeurstitel in Japan had gewonnen en Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel won tijdens de Amerikaanse Grand Prix, waarbij het seizoen eindigde met een comfortabele overwinning tijdens Abu Dhabi Grand Prix.

"Dit was een fantastisch seizoen", zei Hamilton. “Ik denk dat het voor ons nodig was om, na het winnen van de titels van coureurs en fabrikanten, niet te stoppen maar om in hetzelfde tempo door te gaan. Eerlijk gezegd denk ik niet dat we het maximale van de auto perfect hebben benut. We hebben altijd geprobeerd het maximale eruit te halen en ik denk dat dat de beste manier was om het seizoen op de juiste manier af te sluiten."

Divers podium geeft Lewis 'een goed gevoel'

De Grand Prix van Abu Dhabi liet met een divers podium zien dat alles dicht bij elkaar zit, aldus Hamilton. "De Abu Dhabi Grand Prix was goed met één Ferrari, één Red Bull en één Mercedes in de top drie, zowel in de kwalificatie als in de race”, zo vertelde Hamilton tegenover GPToday.net.

“De aanwezigheid van veel jonge coureurs achter me heeft me een verfrist gevoel gegeven, en dat is geweldig. Ik ben het Mercedes-team zeer dankbaar voor het hele seizoen en hoe ze met de druk zijn omgegaan, omdat we gemeenschappelijke doelen hadden die we op een perfecte manier wilden bereiken.”