Gene Haas beraadt zich over toekomst Formule 1 team

Gene Haas beraadt zich over de toekomst van het Formule 1-team waar hij op dit moment eigenaar van is. Na een jaar met tegenvallende prestaties op het circuit, waarin ook nog eens een sponsordeal met Rich Energy uitliep op een farce, twijfelt de Amerikaan of de Formule 1 hem nog wel genoeg oplevert. Haas lijkt in het constructeurskampioenschap genoegen te moeten gaan nemen met de negende plaats, terwijl vorig jaar nog beslag werd gelegd op de vijfde plek. De bolide die het team dit jaar bouwde, genaamd de VF-19, is in de kwalificaties vaak nog redelijk competitief, maar door de moeite die de coureurs hebben om de banden op de juiste temperatuur te krijgen en te houden zakt het team vaak ver weg in de races.

Teambaas Günther Steiner gaf aan dat eigenaar Gene Haas ook eerst grondig naar de nieuwe reglementen voor 2021 wil kijken, voor hij een beslissing neemt over de toekomst van het team, zo verklaarde hij aan RACER: "Ik heb hem tijdens het Grand Prix weekend in Austin alles zo goed mogelijk uitgelegd en Gene neemt nu de tijd om dit te verwerken en zal aan de hand van die informatie een beslissing nemen. Het was een positief gesprek en was vooral gepland om hem up to date te houden."

Prestaties na de zomerstop leiden tot twijfels bij eigenaar

Het team van Haas kwam er dit seizoen al vrij snel achter dat hun bolide zich zeer onvoorspelbaar gedroeg, door de problemen met de banden die Pirelli voor 2019 introduceerde. Daarnaast sloeg het team de plank mis met de ontwikkeling gedurende het seizoen. In de races voor de zomerstop reed Romain Grosjean zelfs met dezelfde auto als die in Melbourne aan de start verscheen, aangezien de tijdens het seizoen geintroduceerde upgrades, de bolide nog onvoorspelbaarder reageerde. Door het falende echnische beleid, pakte het team sinds de zomerstop nog maar twee punten.

Steiner stak ook niet onder stoelen of banken dat dit een belangrijke reden was voor de heroverweging van Gene Haas: "Op dit moment is hij vooral ontevreden over de prestaties op het circuit. Als we presteren zoals nu, wordt er natuurlijk ook weinig geld verdiend. Net als iedere zichzelf serieus nemende zakenman, bekijkt Gene daarom of hij nog genoeg terugziet van zijn investeringen," rationaliseerde Steiner de overwegingen van de teameigenaar. "Er zijn zeker twijfels op dit moment, zoals iedereen die zou hebben, maar zo gaat dat bij elk bedrijf dat flinke kapitaalinvesteringen doet."