Sebastian Vettel niet jaloers op F1-successen Lewis Hamilton

Lewis Hamilton en Mercedes hebben de afgelopen jaren de successen aaneengeregen in de Formule 1. Hoewel dat betekent dat Sebastian Vettel al een tijd droog staat, zorgt dat niet voor jaloezie bij de Duitser.

Afgelopen weekend werd Hamilton voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. Daardoor staat hij nu alleen op de tweede plek in de lijst van coureurs met de meeste wereldtitels. Alleen Michael Schumacher heeft er met zeven meer. Vettel staat gedeeld vierde op die lijst met vier wereldtitels, die hij tussen 2010 en 2013 opeenvolgend wist te winnen.

Begin 2015 stapte Vettel over naar Ferrari en bij het Italiaanse team wist hij in 2017 en 2018 goed mee te doen om de wereldtitel, maar twee keer kostte een zwakke tweede seizoenshelft hem de kop. Hamilton profiteerde daar optimaal van. Vettel ontkent dat hij met jaloezie kijkt naar de verrichtingen en prestaties van de inmiddels zesvoudig wereldkampioen.

"Ik zou niet zeggen dat ik hem benijd. Ik waardeer zijn prestaties en zijn succes enorm. Dat moet wel, het is overduidelijk. Als je dat niet doet, dan ben ik mezelf niet. In mijn wereld zou dat verkeerd zijn. Ik denk dat hij het verdient. Samen met zijn team heeft hij het geweldig gedaan. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat ik op een bepaalde manier jaloers op hem ben, want wij willen zelf op die positie staan, maar dat is niet het geval."

"Het is echter niet zo dat ik hem benijd. Zo zit het spel in elkaar. Als je naar sporten kijkt, is er altijd iemand die eerste, tweede en derde wordt. Dat is de natuur van sport. Hij heeft die plaats in bezit genomen, dus dat houdt in dat de rest alleen nog maar voor de tweede, derde en vierde plek kunnen gaan. Zo zit het in elkaar."