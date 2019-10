Ook gridstraffen voor wisselen van remschijven en remblokken vanaf 2021

De gridstraffen voor de wissels van een versnellingsbak en de motorcomponenten bestaan al een aantal jaar, maar er komt in 2021 een nieuwe categorie bij: gridstraffen voor het verbruik van te veel remblokken en remschijven.

De gridstraffen voor het gebruiken van te veel motoren en versnellingsbakken zijn veel fans een doorn in het oog, maar in 2021 komt er dus een nieuwe categorie gridstraffen bij. De FIA stelt met de nieuwe sportieve reglementen voor 2021, die vandaag gepresenteerd werden, een limiet aan hoeveel remblokken en remschijven een coureur in een seizoen mag gebruiken.

Zo streng als de limiet op motoren en versnellingsbakken is de beperking voor remblokken en remschijven niet: coureurs mogen per raceweekend één nieuwe set met blokken en schijven gebruiken. Dat komt voor een seizoen met 21 races dus neer op 21 sets. De voor- en achterremmen worden hierbij als aparte units gezien. Gebruikt een coureur meer dan het maximum van een set per race, dan volgt er een gridstraf van drie plaatsen bij de eerste overtreding, de overtredingen daarna is de straf twee plaatsen op de grid.

Een coureur kan in theorie een gridstraf van zes plaatsen oplopen voor het verbruiken van te veel remschijven en remblokken, wat een gevolg is van het afzonderlijk zien van de voor- en achterremmen.

Ook zijn er veranderingen doorgevoerd aan de gridstraffen voor het wisselen van versnellingsbakken. Tot en met 2020 mogen coureurs na iedere zes races straffeloos hun versnellingsbak wisselen. Vanaf 2021 gaat de F1 echter werken met een vergelijkbaar systeem als geldt voor de motoren: coureurs krijgen per seizoen drie sets met cassettes en cases van de versnellingsbak, terwijl ze vier sets met aandrijvingen, schakelcomponenten en extra componenten krijgen voor een seizoen van 22 races. De straf blijft gelijk met een gridstraf van vijf plaatsen.