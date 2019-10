Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Mexico, dag 4

Zondag, 7.00 uur

Opstaan en voorbereiden op de shuttle van 8.00 uur richting het circuit. Hoewel er steeds meer verkeer komt voor de race, is het natuurlijk zondag in een land met redelijk late commerciële uren. Er is dus weinig verkeer - het minste van deze week.

8.30 uur

Ontbijt - zoals gebruikelijk met fruit, taartjes en koffie - en daarna voorbereidingen op de dag. Twee problemen blijven borrelen: de bandengrafieken van de F1, en verdenkingen, hier onthuld tijdens de Russische Grand Prix, dat Ferrari op een of andere manier vloeistof uit de intercooler in de motor laat 'lekken', waardoor de prestaties verbeterd worden.

Voor het eerste punt heb ik een afspraak staan met de mensen van de F1 die zich bezig houden met de uitzendingen om erachter te komen hoe ze de gegevens uit de data afleiden. Wat betreft het tweede punt vertelt een official met kennis van hoe de motor werkt mij later dat er geen waarneembare hogedrukpunten binnen het systeem zitten waaruit vloeistoffen - er zijn drie uitdrukkelijk verschillende vloeistoffen voor koeling - kunnen lekken, nadat de FIA het systeem met de volledige medewerking van de Ferrari geïnspecteerd heeft.

10.00 uur

Ontmoeting met Dean Locke, director of broadcasting van de F1, die de methodologie en filosofie achter de graphics uitlegt, zoals hier omschreven. Het volledige interview publiceren wij later deze week.

Daarna ga ik naar Scalpers, de kapper in de paddock, waarvoor ik Jimmy Paintz vraag om zijn talenten toe te passen op mijn cap. Met mijn getrimde haar haal ik mijn cap op - die ik in Austin ga dragen - waarna ik een wandeling door de paddock maak.

Waar je op dit circuit ook naartoe gaat, er is overal een feestelijk gevoel: ongeacht dat komt door de mariachi trompetgroepen; mensen in traditionele klederdracht; of de kleurrijke alebrijes, de Mexicaanse volkskunst-standbeelden. De Grand Prix wordt gepromoot door een entertainmentbedrijf en dat is duidelijk te zien.

11.00 uur

Tijdens de wandeling ontdek ik dat de teams commerciële voorstellen voor 2021-25 ontvangen hebben (ook bekend als het Concorde Agreement), een voorbode voor het volgende grote gevecht nadat de sportieve, technische en financiële reglementen op donderdag (om 11.00 uur in Austin, 17.00 uur in Nederland) gepresenteerd worden. Gevraagd wat hij denkt van de commerciële voorstellen zegt een teambaas met een knipoog: "De meeste van ons lachen, de anderen huilen..."

Ik ga er vanuit dat dit betekent dat Ferrari, Mercedes en Red Bull alle (of een aantal, in het geval van Ferrari) speciale voorwaarden gaan verliezen, waarop hij lacht...

11.45 uur

Naar McLaren, waar ik uitgenodigd ben voor de lunch - biefstuk (medium-rare) met friet - door Katharine Mohr, de resources manager van het team, die teambaas Andreas Seidl van Porsche naar Woking volgde (daar had ze een vergelijkbare positie). Het is duidelijk dat Katharine een zeer georganiseerde directeur is, die structuur aanbrengt in McLaren 2.0.

12.30 uur

Ik ga naar de grid en wederom verbaas ik me over de feestelijke sfeer bij deze race, die simpelweg als geen ander is. Zoals beloofd draag ik mijn kleurrijke jas, ondanks de hitte op het midden van de dag. Terwijl ik over de grid loop, spot ik Greg Maffei, president en CEO van Liberty Media - en dus de baas van Chase Carey, die met interesse kijkt naar de miljardeninvestering van zijn bedrijf. Het lijkt vast te staan dat hij er in Austin ook is.

15.00 uur

De race is voorbij en het is tijd voor de interviews in de mixed zone. Ik vraag Alex Albon, die het op zaterdag had over de effecten van een jet lag tijdens zijn meest recente westelijke trip, of hij het zwaar had tijdens de race. Hij lijkt echter hersteld: "Ik denk dat het misschien wel de makkelijkste race van het jaar is. Deze en Monza. Redelijk simpel...", waaraan hij toevoegt dat de lange rechte stukken op de circuits rustmomenten zijn. Hij baalt echter wel van het missen van een potentiële podiumplaats.

16.30 uur

Ik loop het mediacentrum binnen tijdens het begin van een storm, en ineens ben ik omringd door een mariachiband die, zo heb ik me laten vertellen, 'Happy Birthday' in het Spaans spelen. Daarna geeft Rodrigo, de marketingbaas van het circuit, mij een verjaardagstaart van de F1. Ik was dan woensdag al jarig, maar de Mexicanen blijven geven - nogmaals van harte bedankt!

17.00 uur

Debrief met Michael Masi, waarbij hij me vertelt dat de teams een window van 30 minuten hadden om te protesteren tegen het vermeende lekken van de intercooler van Ferrari, en dat dit moment al voorbij is. Eigenlijk is het een zaak van: "Trek je eigen conclusies."

18.00 uur

Werk op het circuit zit erop, waarna ik de shuttle terug naar het hotel pak om rustig te werken. Dat kan echter pas na een klein drama: een elektrische kabel, die kapot ging door de storm, veroorzaakte een brand, waardoor de vlammen tot aan een neon licht op de muur van de entertainmenthal kwamen. Gelukkig waren er brandblussers bij de hand en waren de vlammen snel gedoofd.

Het was een geweldig evenement en ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren - maar voor nu vertrek ik naar Texas (op dinsdag) voor de volgende strijd tussen Mercedes en Ferrari, eentje waarbij Lewis Hamilton waarschijnlijk zijn zesde wereldtitel veiligstelt.