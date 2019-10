Carlos Sainz over Suzuka: "We zijn er klaar voor"

McLaren staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap en is op koers voor de hoogste klassering sinds het seizoen 2012, toen het derde werd. Carlos Sainz kijkt ernaar uit om samen met zijn teamgenoot die positie te behouden. De Spanjaard wil in Japan weer een goed resultaat neerzetten.

Suzuka is vrijdag, zaterdag en zondag het decor voor het zeventiende weekend van het huidige Formule 1-seizoen. Het circuit staat bekend als een circuit waar de coureurs nog echt het verschil kunnen maken, want er is weinig ruimte voor fouten.

De tweede seizoenshelft is tot nu toe niet zoals Carlos Sainz Jr. had gehoopt. De McLaren-coureur heeft een aantal pechmomenten gehad en niet alles zat mee. Hij gaat naar Japan met een frisse blik en hoopt hier een goede reeks te beginnen. "Na een lastige start van de tweede helft van het seizoen, ben ik blij dat ik goede punten heb gescoord in Rusland. Ik denk dat het hele team het verdiende. Hoewel we erin geslaagd zijn om onze voorsprong in de middenmoot te vergroten, blijft de competitie krap en ik weet dat ik tot het einde van het seizoen moet blijven pushen. Ik wil meer, en dat is de mentaliteit die we het hele jaar moeten behouden.”

Carlos Sainz is blij dat hij naar Japan mag afreizen, want het circuit is een van zijn favorieten. “Nu staan mijn zinnen stevig op een sterk weekend in Suzuka. De Japanse Grand Prix is een van de grote historische races van F1 en een van mijn persoonlijke favorieten. De Japanners zijn een van de meest gepassioneerde en leuke fans ter wereld. Het circuit staat bekend als snel en uitdagend. We zijn er klaar voor en ik kan niet wachten om opnieuw te racen”, zo vertelde hij op de McLaren-website.