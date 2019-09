Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Singapore, dag 4

Zondag, 11.00 uur

Om 12.00 uur moet ik uitgecheckt zijn bij het hotel, dus na het bijwonen van vroege formaliteiten pak ik in en ga ik naar beneden. Omdat ik geen afspraken gepland heb voor vandaag, lees ik de zondagskranten voordat ik naar het circuit vertrek.

14.00 uur

De taxichauffeur zet me af bij de ingang van het winkelcentrum die het verst van de ingang van het circuit is, dus ik loop langs de winkels op weg naar het circuit. Niet alleen is er air-conditioning in het winkelcentrum en geen vervuilde lucht, ik draag ook bagage mee en de vloeren zijn binnen gladder dan de stoepen buiten.

14.45 uur

Ik bereik de paddock, maar sta vast in een rij voor de bewaking. De tassen en koffers van het F1-personeel wordt doorzocht, bovenop de gebruikelijke rugzakken. Ik gebruik de 15 minuten om bij te praten met de teams en een ding is duidelijk: medewerkers met een hoog salaris maken zich enorm veel zorgen om het budgetplafond. Degenen die niet bij de drie hoogste verdieners vallen, liggen onder vuur.

Iemand maakt het punt dat het geen probleem is voor een IT- of financiële manager om 300.000 euro per jaar te verdienen, omdat administratieve kosten buiten het budgetplafond vallen. Engineers die evenveel verdienen - gezien als prestatiebevorderende kosten - moeten misschien het veld ruimen. "Dat kan niet de bedoeling zijn..." zegt hij.

Een andere bron vermoedt dat de F1 geleidelijk minder sterk zal worden, omdat de beste engineers uit de F1 zullen stappen als de salarissen gaan dalen om het aantal personeelsleden op peil te kunnen houden. We gaan het zien...

15.00 uur

Het is nog rustig in de paddock, omdat de meesten nog niet gearriveerd zijn. Zij die er wel zijn, zitten in de teamgebouwen om zich voor te bereiden op de dag, of in hun garages. In deze hitte en luchtvochtigheid, in combinatie met het tijdverschil, is het makkelijk te vergeten dat het midden van de middag gelijk staat aan 9.00 uur op een normale Grand Prix-zondag.

16.00 uur

Iets meer dan vier uur te gaan. Ik hoor dat Esteban Ocon zijn simulatorwerkzaamheden moet neerleggen: hij werkte voor zowel Mercedes als Racing Point, maar Mercedes wil beide teams beschermen met het oog op zijn overstap naar Renault voor 2020. Het Franse team is namelijk een naaste belager van het roze team.

19.00 uur

Er gaat een sensatie door de paddock zodra de motoren gestart worden voor een twee uur durende strijd op misschien wel het zwaarste circuit op de kalender - in de nacht. Er is onmiddellijk wat verwaandheid waar te nemen terwijl men methodisch aan het werk gaat en gasten hun stem verheffen als antwoord op de draaiende motoren. Hoewel het hybrides zijn, blijft het geweldig om ze te horen.

Ik praat verder met mensen die kennis hebben van verschillende sponsoractiviteiten, inclusief de saga rond de Poolse oliemaatschappij Orlen en Robert Kubica. Het lijkt erop dat McLaren (dat eind dit jaar haar deal met Petrobras verliest), Racing Point (zonder brandstofmerk) en Haas (idem dito) in beeld waren, maar McLaren liet het varen nadat ze duidelijk maakten dat ze hun eigen simulatorcoureurs hebben en geen interesse hebben om Kubica te huisvesten.

19.30 uur

Ik loop naar de grid - het is altijd speciaal, maar de spectaculair belichte skyline maakt het in Singapore dubbel zo speciaal. De stad is een van de weinige - zo niet de enige - locaties die zo'n race kan organiseren, versterkt door het feit dat het de enige echte nachtrace in de wereldwijde autosport blijft.

23.30 uur

Na de race is het rustig, omdat de meeste teambazen al vertrokken zijn door of het late tijdstip of om een vlucht rond middernacht te pakken, die ze vroeg in de ochtend laten landen door het tijdsverschil. Na de mediasessies vertrek ik naar het hotel, waar een taxi me meevoert naar Changi Airport en mijn vlucht naar huis van 2.15 uur, voordat ik woensdag weer naar Sochi vertrek.