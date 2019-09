Rich Energy officieel uit teamnaam Haas F1 verwijderd voor Singapore

Rich Energy Haas F1 Team is niet meer. De FIA heeft middels haar inschrijflijst voor de Grand Prix van Singapore bevestigd dat de Britse energiedrankjesmaker uit de officiële teamnaam van de Amerikaanse renstal gehaald is.

Maandag maakte Haas F1 bekend dat de sponsorovereenkomst met Rich Energy per direct met wederzijdse instemming beëindigd werd. Daarmee kwam er een einde aan een korte, turbulente samenwerking tussen de partijen. Rich Energy werd eind 2018 gepresenteerd als titelsponsor van het Amerikaanse team en in 2019 ging de samenwerking van start met een zwart-gouden auto, een verwijzing naar de kleuren van Rich Energy.

Daarna volgden de controverses zich in rap tempo op. Eerst raakte Rich Energy in een juridische strijd verwikkeld met Whyte Bikes, dat succesvol claimde dat het bedrijf haar logo gekopieerd had. In het weekend van de Britse Grand Prix dreigde CEO William Storey de sponsordeal te annuleren, om vervolgens door de overige aandeelhouders uit zijn functies ontheven te worden. Afgelopen week kwam de samenwerking met Haas F1 dan wel tot een einde.

GPToday.net meldde maandag al dat Haas F1 het benodigde papierwerk bij de FIA had ingediend om de naamswijziging officieel te maken en de FIA heeft daarmee ingestemd. Vanaf de Grand Prix van Singapore staat het team ingeschreven als Haas F1 Team, terwijl dat eerder dit jaar dus nog Rich Energy Haas F1 Team. Daarmee lijkt het hoofdstuk Rich Energy zo goed als afgesloten te zijn voor het team van Gene Haas.