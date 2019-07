Honda vindt snelheid op Silverstone veelbelovend voor 'soortgelijk' Hockenheim

Honda gelooft erin dat er voor de race in Duitsland vertrouwen getankt kan worden door de snelheid die de vorige race op Silverstone te zien was. Dat stelt technisch directeur Toyoharu Tanabe.

Tijdens de Britse Grand Prix was Max Verstappen op weg naar een podiumfinish met Red Bull Racing, voordat hij betrokken raakte bij een crash met Sebastian Vettel. Daardoor eindigde hij als vijfde. In Hockenheim staat dit weekend de elfde race van het seizoen voor de deur en Tanabe ziet dat het circuit gelijkenissen vertoont met Silverstone, want er wordt lang vol gas gereden. Dat is volgens Tanabe in het voordeel van Honda.

"Na de race op Silverstone, op korte afstand van ons Europese F1-hoofdkwartier, vertrekken we nu naar de tweede reeks back-to-back wedstrijden van dit jaar in Duitsland en Hongarije. Het is een drukke tijd, zo vlak voor de zomervakantie. Hockenheim is een van de klassieke 'old school' circuits en kan gezien worden als een circuit waar vermogen belangrijk is, door de lange rechte stukken in de eerste helft van de ronde."

"Wat betreft de eisen voor de krachtbron heeft het daardoor wat gelijkenissen met de laatste race op Silverstone, omdat je lang vol gas gaat tijdens een ronde. Dat is bemoedigend, want we presteerden daar goed. Daarom zullen we hard werken en proberen nog een goed resultaat te behalen dit weekend."

Albon verwacht 'zwaar' weekend in Duitsland

Alexander Albon, die tijdens de Britse Grand Prix Q3 wist te behalen, verwacht een zwaar weekend voor Toro Rosso en Honda. Toch gaat ook de Britse Thai wel met een redelijk goed gevoel naar Duitsland, omdat hij tijdens de laatste races bemoedigende vooruitgang gezien heeft bij zijn team.

"Op Silverstone waren we absoluut competitiever dan bij de vorige twee races en konden we veel betere balans vinden in de auto. We wisten wederom in Q3 te komen en over het algemeen voelde de auto goed. Echt betekent echter niet dat ik een makkelijk weekend verwacht in Duitsland, wat weer een zware race voor ons wordt. We hebben progressie geboekt en weten waaraan we moeten werken, dus het gaat de goede kant op."