Horner lovend over prestaties Gasly tijdens Britse Grand Prix

Christian Horner is meer dan tevreden over het optreden van Pierre Gasly tijdens de Britse Grand Prix. Dat vertelde de teambaas van Red Bull Racing na de race, waarin de Fransman uiteindelijk vierde werd.

De afgelopen weken had Gasly het lastig bij Red Bull Racing. Het lukte hem niet om zich op zijn gemak te voelen in de RB15, waarbij vooral de races in Canada, Frankrijk en Oostenrijk zwaar ondermaats waren. Daar waar Max Verstappen won op de Red Bull Ring, werd Gasly op een ronde achterstand zevende. Op Silverstone liet hij betere vorm zien, maar een podium zat er echter nog niet in.

Na afloop van de race was Horner erg lovend over de prestatie van Gasly. "Volgens mij heeft Pierre het hele weekend goed werk geleverd en ik denk dat in vergelijking met de race in Oostenrijk, wat echt een lastig weekend voor hem was, een compleet andere coureur was dit weekend vanaf het moment dat hij hier kwam, waarbij hij zich richtte op wat hij doet en het teruggaan naar de basis."

"Vanaf de eerste sessie was hij competitief, daar bouwde hij in VT2 op verder. Ook in alle kwalificatieonderdelen was hij competitief, net als in de race. Hij ging vroeg voorbij aan Vettel en racete hard met Leclerc. Ik denk dat hij erg goed gereden heeft vandaag."

Aanpak Britse weekend doorslaggevend volgens Horner

Op vrijdag was Gasly voor het eerst in zijn carrière de snelste in een officiële sessie, toen hij de snelste tijd reed in de eerste vrije training. In het vervolg van het weekend kwalificeerde hij zich als vijfde, voor de Ferrari van Vettel. Die plek verloor hij bij de start, maar pakte hij later indrukwekkend terug buitenom in Village. "Zijn benadering van het weekend heeft zeker geholpen. Hij kwam hier gewoon aan en was competitief", aldus Horner.