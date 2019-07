Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Groot-Brittannië, dag 3

Zaterdag 7.00 uur

Het gebruikelijke ritueel voor dit weekend: opstaan, nieuws lezen en daarna een volledig Engels ontbijt voor het vertrek naar het circuit. Wederom weinig last van verkeer; bij mijn eerste Grand Prix hier in 1997 kostte het twee uur om de 15 mijl van de M40 naar het circuit te komen - en dat was met een volledige pas.

Drie jaar daarna plande toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone de GP voor Paasweekend - volgens sommigen als revanche voor de weigering van de BRDC om een aantal bezwaarlijke eisen in te willigen. Het weekend in april viel natuurlijk in het water. Sommige mensen met tickets haalden het op zaterdag niet, terwijl auto's van bezoekers op de racedag helemaal verbannen waren. Desondanks stonden er op woensdag nog mensen vast in de modderige velden. Sindsdien heeft de race een verstandige datum in de zomer.

9.00 uur

Aankomst op het circuit, pak de shuttlebus naar de paddock en begin mijn ronden. Er gaan geruchten over een rechtszaak waarbij grote spelers in de Formule 1 betrokken zijn, dus ik ga op onderzoek uit.

Het lijkt dat AMP, een Liechtensteinse sponsormanager, miljoenen aan onbetaalde fees wil krijgen voor het tot stand brengen van de deal van BWT met het voormalige Force India. Het team werd onder curatele gesteld in juli - en kon rekenen op verlichting met Racing Point vanaf dat moment.

Onder hen die recent in de rechtbank waren zijn ex-Force India-baas Vijay Mallya, Toto Wolff (Mercedes), voormalig Sauber-baas Monisha Kaltenborn (wier team ook gepeild was, maar niet met een roze livery wilde racen) en Otmar Szafnauer en het hoofd marketing van Racing Point. Deze week gaat de zaak in Londen verder en met de aanhoudende saga van Rich Energy lijkt het erop dat de Formule 1 zelden ver verwijderd is van de rechtbanken.

11.00 uur

De laatste training begint, maar ik ben meer bezig met onderzoek naar Rich Energy. Ik krijg namelijk de kans voor een gesprek met een aantal aandeelhouders van het bedrijf, inclusief Justin King, de voormalige baas van Sainsbury (en de vader van IndyCar-coureur Jordan). Omdat het interview voor na de kwalificatie, hou ik het scherm in de gaten terwijl ik op internet onderzoek doe.

12.00 uur

Terwijl ik lunch haal in de kantine voor de media - heerlijke pad thai met kip - ontvang ik een telefoontje: de president van de FIA zal mij ontmoeten voor een interview dat ik aangevraagd heb om zijn recente commentaar op bijtanken en het aanhoudende discussie over het geven van vrijheid aan de coureurs om te racen te bespreken. Daarover hoor je hier binnenkort meer.

De haastig gemaakte afspraak betekent helaas dat ik een afspraak met Honda mis - verontschuldigingen aan Eric Silberman en het team - en ik hoop dat we het kunnen verzetten.

Ik loop Mallya tegen het lijf in Racing Point's hospitality - waar hij vriendelijk ontvangen wordt - en later in de paddock. Hij lijkt relaxed terwijl hij duidelijk bevestigd wat mij verteld werd over AMP en BWT, om vervolgens te vertellen dat hij een belangrijk beroep won op 2 juli wat betreft zijn uitleveringszaak aan India. Ook zijn gerechtelijke saga is verre van over.

14.00 uur

Ik ben gevleid dat Paddy Hopkirk, voorzitter van de BRDC en legendarische rallyrijder van Mini in de jaren '60, zich bij mij voegt voor de kwalificatie. Hij ondervraagt me over de standaarden in het mediacentrum en ik vind het fijn dat ik hem kan zeggen dat het nu bij de beste behoort in de Formule 1.

De ritten waarmee Paddy giganten versloeg in Mini Cooper-rallyauto's zijn legendarisch en het is geweldig hem weer te zien, hartelijk en gezond. En wonderlijk karakter is de winnaar van de Monte Carlo Rally in 1964 en het is geweldig om te zien dat hij op 86-jarige leeftijd nog tijd en moeite in de club steekt.

15.00 uur

Interviews en ik spreek de Red Bull-jongens die de Ferrari's op indrukwekkende wijze gesplit hebben. Ik zou naar Toto Wolff gaan, maar dit wordt afgelast omdat hij zich niet goed voelt.

Dan ga ik naar Haas voor mijn afspraak bij Rich Energy. Zoals zo vaak het geval is in deze zaken, lijkt het dat er drie kanten aan het verhaal zitten: het verhaal van Storey, die van de overige aandeelhouders en de waarheid. King haalt de afspraak niet, maar mede-aandeelhouder Neville Weston wel.

Ik hoor dat de overige aandeelhouders hopen dat Storey uit zijn rol als CEO gezet wordt en dat hem de controle over het bedrijf ontnomen wordt, maar vanwege wetten kunnen ze geen details vertellen. Hoewel het geld van Haas veilig lijkt te zijn, is er nog steeds geen antwoord op de vraag hoeveel blikjes het bedrijf verkocht heeft.

Wat is het volgende voor Rich Energy? Naar mijn mening is het mogelijk dat het bedrijf uiteindelijk zal verdwijnen. Het belangrijkste probleem van de aandeelhouders zal dan zijn of zij het (gehuurde) recept voor die tijd over kunnen zetten en controle over het merk kunnen nemen. Dat heeft mogelijk weinig waarde, omdat het logo met de hertenkop volgens de rechtbank inbreuk maakte op copyrights en handelsmerken.

18.00 uur

Ik kom na de dag tot rust en vertrek richting de kantine. Op het menu staat een stoofpot met chorizo en bonen met ambachtelijk brood - erg smaakvol. Daarna verlaat ik het mediacentrum, ga ik richting mijn bed and breakfast, klaar om vroeg uit te checken op zondag.