Seidl: "Budgetplafond is enige manier waarop wij kunnen vechten met topteams"

Andreas Seidl is hard voor McLaren. De teambaas van het Britse team vindt dat er momenteel onder de maat gepresteerd wordt als gekeken wordt naar de aanwezige infrastructuur, de mensen en de kennis.

Seidl voegde zich begin mei bij McLaren als de nieuwe teambaas, waarbij hij de volledige vrijheid krijgt om het team naar zijn hand te zetten. Na een aantal moeizame seizoenen lijkt de weg omhoog ingeslagen, maar de Duitser is niet tevreden met de huidige prestaties. Seidl, de voormalige manager van het LMP1-project van Porsche, vindt dat er niet genoeg gehaald wordt uit huidige middelen van het team.

"Als team presteren we duidelijk onder de maat met de mogelijkheden die we hebben qua infrastructuur, budget en kennis. We zouden het beter moeten doen met wat we hebben. Ik ben niet iemand die constant excuses zoekt binnen de reglementen of de verschillen van budgetten. Op dit moment is mijn focus om alle potentie uit dit team te halen met de omstandigheden die er zijn."

"De volgende stap is dat de reglementen voor 2021 hopelijk de goede kant op gaan. Een ding is duidelijk: als we in de toekomst competitief willen zijn en willen strijden met anderen, hebben we een gelijkwaardig speelveld nodig. Voor een team als wij is het budgetplafond de enige manier waarop we ooit nog met de drie grote teams kunnen vechten", sluit hij af in gesprek met Autosport.