Budkowski geeft toe dat Renault 'onder ons potentieel' presteert

Renault lijkt nog niet helemaal tevreden te zijn met het verloop van haar seizoen. Executive director Marcin Budkowski heeft toegegeven dat het team momenteel onder haar potentieel presteert.

Renault staat iets voor de helft van het seizoen 2019 op de vijfde positie bij de constructeurs. De achterstand op McLaren is inmiddels opgelopen tot twintig punten, mede doordat het Britse team wel goed scoorde in Oostenrijk en Renault juist niet. Het hele seizoen wisselt het Franse fabrieksteam al goede en slechte resultaten af, want in Frankrijk en Canada zat het team er bijvoorbeeld wel goed bij.

Budkowski ziet onbenut potentieel bij Renault

Budkowski ziet desondanks dat het project bij Renault de nodige potentie heeft, hoewel hij ziet dat de start van het seizoen lastiger gaat dan verwacht. "Het project blijft veelbelovend. Ik geef toe dat het begin van het jaar lastiger was dan verwacht, maar ik verwachtte ook niet dat het makkelijk zou worden toen ik tekende. Deze sport is slopend", zegt hij tegenover Auto Hebdo.

Toch is Budkowski niet tevreden. "In mijn ogen zijn we een team dat onder haar potentieel presteert. We moeten redelijk zijn - we gaan Mercedes volgend jaar niet verslaan, omdat ze een enorme competitieve voorsprong op ons hebben. We hebben niet de middelen om ze bij te halen en voorbij te gaan. We hebben de potentie om het in de toekomst te doen, maar we moeten momentum opbouwen."

"Eerst moeten we boven onze klasse uitstijgen. Ik wil dat we naar elkaar kijken en zeggen: 'Met wat we hebben, doen we veel goed werk'. Vandaag is dat niet echt het geval. Als we dat wel doen, creëren we momentum dat nieuwe mensen, sponsoren en dergelijke aantrekt. Daarna wordt het tijd om naar de top 3 te gaan kijken. We zijn aan het bouwen voor 2021."