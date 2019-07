Pirelli: "Terugkeer naar banden 2018 zou slecht zijn voor veiligheid en racen"😂😂

Pirelli is blij dat het niet tot een terugkeer van de banden van 2018 gekomen is. Motorsportdirecteur Mario Isola vertelde dat het slecht had kunnen uitpakken voor zowel de veiligheid als de actie op de baan.

Vrijdagochtend kwamen Pirelli, de FIA, de FOM en de teams bijeen om te praten over een terugkeer van de banden uit 2018, die een dikker loopvlak hebben. Op die manier wilden een aantal teams er ook voor zorgen dat de dominantie van Mercedes, dat de eerste acht races van het seizoen gewonnen heeft, ten einde zou komen.

Isola blij dat oude banden niet terugkeren

De voorstanders voor het plan wisten echter geen meerderheid van 70 procent te bereiken, waardoor alles bij hetzelfde blijft. Volgens Isola is dat een goed besluit. "Tijdens de tests in Barcelona vorig jaar hadden we veel blaren door het nieuwe asfalt. Er misten soms stukken van het loopvlak en de constructie werd blootgelegd."

"In dat geval is het een veiligheidskwestie. Daarom hebben we ons verzoek naar de FIA gestuurd om de band voor drie races te modificeren. Dat keurde de FIA goed. Het was niet alleen een verzoek van Pirelli, maar de FIA heeft het geanalyseerd en gezegd 'ja, je hebt gelijk, het bewijs dat je geleverd hebt is goed, dus je hebt toestemming om dat te doen'."

Blaren in Frankrijk hadden veel ernstiger kunnen zijn

Volgens Isola is de blaarvorming van vorige week op Paul Ricard een aanwijzing dat de problemen veel ernstiger hadden kunnen zijn. "Op Paul Ricard waren de rondetijden tijdens de race en de kwalificatie een stuk sneller dan vorig jaar. Dat houdt in dat er meer energie de banden in gaat dan vorig jaar, dus de banden werken goed. Op Paul Ricard vonden we na de race 23 blaren, maar erg klein."

"De blaren op Paul Ricard zijn niet gevaarlijk, maar vertellen ons dat de huidige auto's erg snel zijn en veel energie in de band stoppen. Als we teruggaan naar de banden van vorig jaar, hebben we meer blaren, kunnen coureurs niet aanvallen of aanzetten. De show zou nog slechter worden. Dat was wat ik in overweging nam."

"Vorig jaar was de grootste klacht blaarvorming. Dat hadden we in Oostenrijk. In de tweede helft van het seizoen, toen de auto's beter werden, werd het nog erger dan hier. We kunnen het hebben over of deze verandering de prestatiebalans tussen teams verandert of niet. Daar heb ik een mening over, maar de technische feiten zijn zoals ik zei: meer oververhitting, meer blaren."