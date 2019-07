Grand Prixview: Oostenrijk 2019

De Red Bull Ring, voorheen A1 Ring en Österreichring, is komend weekend de locatie voor de negende race van 2019, de Grand Prix van Oostenrijk. Het circuit is qua rondetijd het kortste circuit van de huidige kalender. Met hoge snelheden razen de bolides door de Oostenrijkse Alpen.

Het circuit

Spielberg is de locatie waar het komend weekend gaat gebeuren. De allereerste Oostenrijkse GP werd verreden in 1964, dit was niet op het huidige circuit, maar op het vliegveld van Zeltweg. Al even wordt de GP van Oostenrijk verreden op de Red Bull Ring. Het circuit is 4.326 kilometer lang en met slechts zo’n 66 seconden is het circuit qua tijd de kortste op de kalender. Met een aantal lange rechte stukken is de baan razendsnel met een relatief eenvoudige lay-out, maar dat maakt de baan er niet makkelijker op. De kleinste fout kan grote gevolgen hebben op dit circuit met slechts 10 bochten. Het is tevens ook een thuisrace voor Red Bull Racing.

Net als bij de overige Europese races wordt er in Oostenrijk 's middags geracet. De kwalificatie wordt om 15.00 uur verreden en de race start om 15.10 uur. De uitzendingen van Ziggo Sport vangen aan om respectievelijk 14.15 uur en 14.00 uur.

Lengte circuit 4.326 meter Aantal raceronden 71 Totale race-afstand 307,146 kilometer Ronderecord 1:06.957 (Kimi Raikkonen, 2018)

Net als het afgelopen seizoen bevat het circuit drie DRS-zones. De coureurs kunnen de flap van hun achtervleugel openzetten tussen bochten 2 en 3, 3 en 4 en 15 en 1.

Rijrichting Met de klok mee Aantal bochten 10 (3 naar links, 7 naar rechts) Afstand start naar eerste bocht 216,9 meter Rempunten van meer dan 2G 6, waarvan 3 zwaar Percentage volgas 56-65 procent Hoogste laterale G-kracht 3.7 G in bocht 11 Lengte pits onder limiter 359 meter Duur van rit door pits 16,1 seconden Brandstofverbruik Laag Kant van pole position Links Bandencompounds C2, C3, C4 Kans of safety car Gemiddeld Kans op regen Gemiddeld

De kanshebbers

Na wederom een zege van Mercedes in Frankrijk is het Duitse team ook in Oostenrijk de grote favoriet voor de zege. Ferrari en Red Bull Racing zullen in de achtervolging gaan, waarbij de kenmerken van het circuit vooral in het voordeel van de Scuderia lijken te zijn. Door de lange rechte stukken zou Ferrari op de Red Bull Ring misschien wel een bedreiging kunnen vormen voor Mercedes.

Vorig jaar in Oostenrijk

Vorig jaar won Red Bull Racing voor het eerst haar thuisrace in Oostenrijk, want Max Verstappen kwam als eerste over de finish. In een race waar beide Mercedes-coureurs het einde niet haalden bleef Verstappen op knappe wijze Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel voor. Haas maakte ook indruk, want Romain Grosjean en Kevin Magnussen werden vierde en vijfde.

Beste tijd VT1 1:04.839 (Hamilton) Beste tijd VT2 1:04.579 (Hamilton) Beste tijd VT3 1:04.070 (Vettel) Beste tijd Q1 1:04.080 (Hamilton) Beste tijd Q2 1:03.577 (Vettel) Beste tijd Q3 1:03.130 (Bottas) Snelste raceronde 1:06.957 (Raikkonen) Totale raceduur 1 uur 21 minuten en 56 seconden Gemiddelde snelheid 226,1 kilometer per uur Hoogste topsnelheid 350,6 kilometer per uur Podium Verstappen - Raikkonen - Vettel Winnende strategie 1 stops, in ronde 15 Totaal aantal stops 29 Aantal uitvallers 5

Het weer

De weersverwachtingen voor de Grand Prix van Oostenrijk zien er voortreffelijk uit. De temperatuur zal gedurende het weekend stijgen naar zo'n 30 graden Celsius en over regenbuien hoeven de coureurs zich geen zorgen te maken, want op alle dagen zal het zo goed als onbewolkt blijven.

Trivia

De korte baanlengte leidt vaak tot spannende kwalificatiesessies. Vier van de laatste zes poleposities op de baan zijn beslist met minder dan een tiende.

Alain Prost is de meest succesvolle coureur in Oostenrijk met 3 overwinningen. Mercedescoureur Nico Rosberg is de meest succesvolle coureur van de afgelopen jaren, met back-to-back overwinningen in 2014 en 2015.

David Coulthard eindigde vier keer als tweede tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Hij won uiteindelijk het evenement in 2001. De Schot heeft meer podiumplaatsen op de baan dan iedere andere coureur.