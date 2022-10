Viscaal sluit seizoen af met P5: ''We hadden de pace om op het podium te finishen''

Bent Viscaal heeft zijn debuutjaar in de Europese Le Mans Series afgesloten met een vijfde positie in de vier uur van Portimao. De 23-jarige coureur leverde een topprestatie door vanaf startplek zestien zich op te werken naar een topvijfklassering.

Volgens Viscaal had er meer ingezeten, maar door pech in de kwalificatie ging dat feest op voorhand niet door vanwege een moersleutel die weigerde. Een snaarstrakke wedstrijd volgde, maar na afloop keek Viscaal wel met gemengde gevoelens terug op zijn laatste optreden.

''Ik weet niet goed wat ik moet zeggen”, laat een toch ietwat teleurgestelde Viscaal vanuit de Algarve weten. “We hadden de pace om op het podium te finishen. Na het eerste uur reed ik voor de wagens van Panis en Cool, die uiteindelijk als tweede en derde zijn geëindigd. Ik weet dat het vanaf de zestiende startplaats – een vrij uitzichtloze positie – top is om bij de beste vijf te finishen, maar ik wil zo graag meer.”

“Als ik naar mijn eigen prestatie kijk, dan kan ik enkel tevreden zijn. De eerste ronde was chaotisch en lastig, maar ik heb mijn hoofd koel gehouden en kon aardig wat tegenstanders inhalen. Mijn teamgenoot Filip, die vandaag pas zijn tweede endurancerace reed, heeft het bovendien ook heel goed gedaan. Ik ben trots op onze teamprestatie. Wij hebben vandaag geen wiel verkeerd gezet: de timing van de neutralisatie was gewoonweg erg ongelukkig.''



Viscaal zijn taak in de ELMS zit er nu op en de 23-jarige rijder blikt terug op zijn debuut in deze langeafstandsklasse. ''Voor het oog lijkt mijn debuutrace in Paul Ricard misschien mijn beste prestatie, omdat ik er als tweede finishte. Voor mijn gevoel waren de wedstrijden in Imola en Barcelona echter veel beter – ook vandaag overtrof die eerste race. Ik hoop dat dit bij het leerjaar hoort, want ik wil dit kampioenschap graag winnen. Laten we zien van 2023 voor mij in petto heeft. Ik heb er in ieder geval nu al zin in”, besluit Viscaal strijdlustig.