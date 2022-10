Viscaal gekroond tot Rookie Of The Year: "Doet mij oprecht veel"

Bent Viscaals is debutant van het jaar geworden in de Europese Le Mans Series. De Tukker kreeg de prijs maandagavond bij het ELMS-gala uitgereikt in bijzijn van bekenden en geliefden.

In de rangschikking was Viscaal niet de beste rookie, maar de vakjury gaf de 23-jarige rijder toch de voorkeur boven Lorenzo Colombo van PREMA Racing. Mede dankzij zijn verbluffende inhaalraces van achteren en een podiumplaats bij zijn allereerste krachtmeting, overtuigde Viscaal de de organisatie van het Europese endurancekampioenschap.



De Algarve Pro Racing-coureur was heel erg blij met deze waardering door de organisatie. "Dit doet mij oprecht veel”, liet Viscaal naderhand weten. “Ik heb voor 2022 bewust de keuze gemaakt om over te stappen naar de enduranceracerij en vooropgesteld, ik heb van dit jaar genoten. Het verschil met de F2 is vrij groot. In de langeafstandswedstrijden gaat het veel meer om het racen zelf en zijn er bovendien meer kansen om je als coureur te onderscheiden.''



Viscaal kreeg in 2022 veel pech voor zijn kiezen bij kwalificaties en races. De Nederlander moest vaak de schade goedmaken op zondag of werd teruggeworpen. Zonder deze issues hadden klasseringen er rooskleuriger uitgezien. Hij zegt hierop:

''Resultaat-technisch had er echter meer ingezeten en dat vind ik best lastig te verkroppen. Om te zeggen dat ik zeker twee races had kunnen winnen klinkt voor de buitenwereld misschien wat arrogant, maar we hadden wel degelijk de snelheid."

De vakjury keek door de pech heen en zag hoe Viscaal een indrukwekkende racesnelheid en racegogme tentoon spreidde. De 23-jarige Tukker is daarom blij dat er niet alleen puur naar het eindresultaat werd gekeken. ''Mede daarom doet het mij goed om te zien dat mijn prestaties van het afgelopen jaar op waarde worden geschat. We hebben met zijn allen – de teamleden van Algarve Pro Racing, mijn eerste teamgenote Sophia Floersch en haar latere vervanger Filip Ugran – hard gewerkt. Helaas bleven we iets te vaak onbeloond. Voor mij werkt deze onderscheiding als een gigantische boost om volgend jaar voor het hoogst haalbare te gaan.''



Viscaal bevestigt dus dat hij doorgaat met het langeafstandsracen in de ELMS en schuift zijn ambities niet onder stoelen of banken. ''Ik voel me op mijn gemak in de LMP2-wagen en ben van zins om succesvol in de langeafstandsraces te zijn. Volgend seizoen wil ik strijden om de kampioenschapstitel, zodat ik ook in 2023 het ELMS-gala kan verlaten met een trofee. Wat mij betreft mag de volgende jaargang morgen al beginnen!'', besluit Viscaal strijdvaardig.