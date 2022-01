Van Wikselaar twee keer onderuit in de achtste etappe

Wiljan van Wikselaar heeft geluk dat hij dinsdag de Dakar Rally kan voortzetten na een rampzalige achtste etappe. Van Wikselaar kwam twee keer ten val en met een beschadigde machine moest hij op een slakkentempo naar de finish. Het tijdverlies neemt hij voor lief: "Ik mag echt heel blij zijn dat ik nog in de Dakar zit, ik heb twee behoorlijke klappers gemaakt. Het is een klein wonder dat ik er niets aan overgehouden heb."

Van Wikselaar werkte zondag de beste etappe van zijn rally af en leek op koers om een plek bij de eerste veertig in het klassement te veroveren. In de 395 kilometer lange proef van Al Dawadimi naar Wadi Ad-Dawasir ging het echter al vroeg mis. "Ik had er vanochtend heel veel zin in, maar wist dat we een lange en moeilijke dag zouden krijgen. Ik had mezelf daarom voorgenomen om een beetje rustig aan te doen, 100 procent te navigeren en geen waypoints te missen. Dat ging na 22 kilometer al mis."

Van Wikselaar volgde in eerste instantie de coureur die gelijktijdig met hem gestart was, maar kreeg al snel gezelschap van voormalig MotoGP-rijder Danilo Petrucci. De Italiaan reed na een mindere dag weer naar voren. "Er lagen heel veel stenen en er was veel stof. Ik kwam iets te dicht achter Petrucci en miste een bochtje. Er kwam een rots op me af, die kon ik nog net ontwijken, maar er lag nog iets. Ik was de controle helemaal kwijt en daar lag ik."

De motor kwam met een krom voorwiel en een beschadigde navigatietoren niet ongeschonden uit het incident, maar Van Wikselaar moest zelf ook even op adem komen. "Ik heb daar een poosje gezeten om bij te komen", vervolgde Van Wikselaar, die door het activeren van de airbag in de jas even geen lucht kreeg. "Na een tijd had ik mezelf weer een beetje herpakt en ben ik doorgegaan, maar ik was m’n concentratie volledig kwijt en maakte veel foutjes. Het navigeren lukte niet echt goed, alleen op een heel laag tempo ging het. Zo ben ik naar de neutralisatie gereden, maar daar ging het weer mis."

Van Wikselaar is door die val 'een stukjes van de film' kwijt. "Ik wist niet meer wat er gebeurd was, maar het was een flinke crash. Ik was al blij dat ik weer op de motor zat en dat ik door kon naar de neutralisatie." Daar stonden de artsen van de organisator ASO hem al op te wachten. Van Wikselaar onderging een kleine medische keuring en kreeg toestemming om zijn weg te vervolgen. "Ik was even heel bang dat ze me eruit zouden halen, maar na wat overleg lieten ze me toch gaan. Daar was ik blij mee, maar ik heb niet echt lekker meer kunnen rijden en heb veel tijd verloren."

Door de beschadigde motor was ook navigeren niet heel eenvoudig. Van Wikselaar moest vertrouwen op sporen van andere coureurs, maar dat ging vrij snel mis. "Ik heb geprobeerd achter iemand aan te rijden, maar die miste na vijftien kilometer al een waypoint. Die reed ook gewoon door, dus ik wist dat ik bij hem verkeerd zat." Zonder roadbook en capstand een waypoint vinden bleek behoorlijk lastig. "Ik heb het uiteindelijk wel gevonden, maar heb daarbij weer heel veel tijd verloren."

De 26-jarige Nederlander kwam op de 85ste plek aan de finish met een achterstand van bijna twee uur. Hij spreekt van geluk dat hij nog in de wedstrijd zit, al hebben zijn ambities in het klassement een knauw gekregen. Zonde, vindt Van Wikselaar. "Zondag ging ik een stap vooruit en maandag weer twee stappen achteruit. Ik ben drie plekken gezakt in het algemeen klassement. Dinsdag wil ik weer normaal doen, gewoon rijden en navigeren. Geen risico's nemen en dan hoop ik dat we in de laatste dagen veilig en rustig naar de finish kunnen."

Dinsdag staat er een kortere etappe over 287 kilometer op het programma met start en finish in Wadi Ad-Dawasir.