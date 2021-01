Bandenspanningssysteem weigert dienst bij broers Coronel

De 38ste tijd aan de finish is niet meer wat we gewend zijn van Tim en Tom Coronel in de Dakar 2021. Toch was de tiende etappe geen 'mindere dag' voor de tweeling. Wel hadden ze een beetje pech in de vorm van een lekke band en moesten ze iets voorzichtiger rijden om nog meer lekke banden te voorkomen. "Dat was een kleine handicap, maar als een lekke band ons grootste probleem is deze week, dan kan ik daar prima mee leven", zegt Tom Coronel aan de finish van de 342 km lange proef.

De etappe van Neom naar Al-Ula was er weer eentje van prachtige canyons en uitgestrekte vlaktes. Dat eerste betekent 'stenen', het tweede betekent 'stof'. En die twee ingrediënten maakten dat het qua resultaat een mindere dag was voor Tim en Tom Coronel.

De lekke band werd indirect veroorzaakt door het alweer weigerende bandenspanningssysteem. Vanuit de auto de achterbanden harder of zachter zetten, kon daardoor niet. "Bij de start hebben we de banden op 1.3 bar gezet, maar dat was veel te weinig op de stenen, dus reden we lek", vertelt Tom Coronel. "De reserveband stond op een goede 2 bar, en dat was weer net iets te veel, dus we moesten voorzichtig rijden, omdat we nog maar één reserveband over hadden."

Bij de neutralisatie op 204 kilometer in de etappe – waar de deelnemers 30 kilometer over het asfalt moesten en een verplichte stop hadden – konden Tim en Tom Coronel nieuwe reservebanden krijgen en de banden op de juiste spanning zetten. "Op 1.8, 1.9. Dat was genoeg."

In het eerste stuk van de etappe zat The Beast een paar keer vast in het stof van de trucks. "Een Kamaz met name", zegt Tom Coronel. "Als die voorbij komt – en op dat stuk waren ze gewoon sneller – zie je even helemaal niks meer. Dan moet je wel van het gas af, anders gebeuren er ongelukken. We hebben onderweg twee auto’s zien liggen die zo plat als een dubbeltje waren."

In het tweede deel van de etappe hadden Tim en Tom Coronel echter het rijk alleen. "Helemaal alleen", vertelt Tim Coronel. "We reden in ons eigen bubbeltje, maar dat betekende ook dat we helemaal zelf moesten navigeren. Tom zat weer spot on en kleine foutjes konden we snel corrigeren." Tom Coronel voegt toe: "Ik was één keer te laat. Er zaten wat leuke trucjes in de navigatie, van die gemene instinkertjes."

Al met al zijn Tim en Tom Coronel best tevreden, ondanks het wat mindere resultaat, dat als gevolg had dat ze weer vier plaatsen moesten inleveren in het klassement. "Sportief is dat jammer", vindt Tim Coronel, "maar het was wel een mooie dag en ik denk dat we het goed hebben gemanaged. Er komen nog twee spannende dagen aan." Tom Coronel ziet wel een beetje op tegen de etappe van donderdag, de langste proef van deze Dakar. "Ik heb gehoord dat ze er twee dagen over hebben gedaan om die uit te zetten. Ik denk dat het wel een heftige dag wordt."