Gemiste afslag kost Maurik van den Heuvel vijf plekken

Continu reed Maurik van den Heuvel rond de zesde, zevende plaats in de tweede etappe van de Dakar 2021. Tot 40 kilometer voor het einde van de 457 kilometer lange special richting Wadi Ad-Dawasir. Door slecht zicht miste navigator Wilko van Oort een afslag. Dat kostte 20 minuten en zorgde ervoor dat de Dakarspeed-Scania met de twaalfde tijd over de streep kwam.

De oorzaak voor de fout in de slotfase lag al veel eerder in de etappe. "We klapten op een bult kamelengras", vertelt Van den Heuvel in het bivak van Wadi Ad-Dawasir. "Schokbreker kapot en een kluts olie op de voorruit. Daardoor zag Wilko bijna niets meer, en ik minder. In de laatste sectie hebben we zodoende een afslag gemist en zijn we half verdwaald. Daar zijn we 20 minuten mee verloren, wat jammer is, maar ook weer geen ramp. Met de tiende plaats algemeen in dit stadium van de Dakar ben ik best tevreden."

De klap op het kamelengras was niet de enige opdonder die de Scania te verwerken kreeg. Al kort na de start kwam de truck met twee wielen los. "Dat moet er spectaculair uitgezien hebben", grinnikt Van den Heuvel. "Alles bij elkaar hebben we vandaag toch wel een keer of drie van die klappen gemaakt. De truck heeft zich verrassend goed gehouden."

Daar lag het dan ook niet aan in de tweede etappe, die alles in zich had wat een goede Dakar-etappe moet hebben. Van den Heuvel: "Zand, duinen, snelle stukken, korte bochten: alles zat erin. Het was niet te zwaar, maar ook zeker niet te licht. Met het tempo ben ik dik tevreden. De auto is echt goed. De foutjes lagen aan onszelf. Kamaz rijden we echt niet zoek, maar als we in zo’n etappe steeds rond de zesde, zevende plaats rijden, doen we het super."