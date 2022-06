Op weg naar Le Mans: krijgt Toyota eindelijk weer tegenstand?

Het invullen van het TOTO-formuliertje voor de 24 uur van Le Mans was voor de edities van 2018 tot en met 2020 geen hogere wiskunde. Blindelings kon je een vinkje zetten achter de naam van Toyota. Tegenstand was er niet meer door het wegvallen van grote fabrikanten, zoals Porsche en Audi. Het gros van de fans was de voorspelbaarheid beu en zaten niet te wachten op een strijd tussen twee Toyota's die ver boven het maaiveld uitstaken die het moest opboksen tegen een gelukszoekende privateer. Het verlangen naar een epische strijd tussen grote merken, moest worden beantwoord. De FIA en ACO grepen in en de goedkopere en minder complexe Hypercar werd geïntroduceerd om fabrikanten terug te lokken naar het endurance-kampioenschap. In 2020 werd definitief afscheid genomen van de technisch hoogstaande hybrid LMP1-bolides.

Alpine waagt poging

De hoop op een verbeten strijd op Circuit de la Sarthe in 2021 was vooraf te rooskleurig. Behalve het fabrieksteam van Toyota, schreef alleen Alpine zich in en kwam met een veredelde LMP1-bolide op te proppen. Daarnaast was privateer Glickenhaus Racing van de partij met twee wagens, maar daar werd geen weerstand van verwacht. Een andere reden voor het wegblijven van competitie kwam doordat Toyota als enige hybride systemen gebruikte, dat een groot voordeel opleverde

Nee, Toyota kon alleen verliezen van zichzelf verliezen, zoals in de 2016 dramatisch verlopen race waarbij een zekere zege door pech in de laatste drie minuten als sneeuw voor de zon verdween.

The future is bright

De hoop dat grote merken zouden mee dingen om eeuwige roem op Circuit de la Sarthe was voor 2022 ook vervlogen. De inschrijvingen bij de Hypercars is een exacte kopie als een jaar eerder. De kans is zeer groot dat Toyota opnieuw de overwinning claimt. De ACO en FIA proberen wel met een Balance of Performance -het speelveld eerlijker te maken, maar of dat echt gaat helpen is nog maar echt de vraag.

Maar de toekomst is hoopvol. Peugot, Porsche, Acura, Ferrari, BMW, Vanwall, Lamborghini en Cadillac zijn merken die volgend jaar of jaren daarna terug zijn te zien in IMSA, WEC of allebei met de Le Mans Hypercar of Le Mans Daytona hybrid.

Peugeot zien we in juli al bij de zes uur van Monza en Porsche en Cadillac sowieso in 2023. Van Lamborghini is bekend dat ze debuteren in 2024 en Ferrari heeft de intentie uitgesproken om dat te doen in 2023. BMW en Acura gaan racen in Amerika in de IMSA en de inschrijving van Vanwall is voorlopig mislukt. Alpine neemt volgend jaar een sabbitical omdat de LMP1-bolide niet meer zijn toegestaan en komen in 2024 terug.

Voor nu blijft het voorlopig een Toyota-feestje vooraan, maar dat kan de komende jaren grondig verpest worden.