Bleekemolen over Le Mans-zege: "Jos Verstappen wilde voor de race vertrekken"

Jeroen Bleekemolen doet vandaag voor de 15de keer mee aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander won deze legendarische wedstrijd in de LMP2-klasse samen met Jos Verstappen in 2008. Deze deelname stond vlak voor de race op losse schroeven. De Limburger wilde bijna niet meer instappen.

In de podcast van Formule 1 Magazine blikte Bleekemolen terug op dat weekend. "In de winter werd afgesproken dat Jos mocht starten en ik de kwalificatie mocht rijden. Vlak voor het evenement begon, werd gezegd dat Jos moest kwalificeren en ik moest starten. Verstappen ging helemaal los op het team, maar zei ook dat het niks met mij te maken had. Gelukkig bleef hij en wonnen wij de race."

Bleekemolen zegt dat hij veel geleerd heeft van Verstappen in dat Le Mans weekend. "Jos is geen standaard iemand, maar een apart type. Jos is een echte vechter. Misschien moet hij niet altijd reageren zoals hij doet. Dan dacht ik: 'jij bent echt fel en zit erboven op'. Maar wij hebben nooit onderling ruzie gehad. In het team lag Jos met anderen wel eens overhoop."

Vorig jaar kwam Bleekemolen als eerste over de streep in de GTE Am-klasse. Na afloop werd zijn team gediskwalificeerd. Het zou zijn tweede overwinning zijn geweest.

De 24-uurs race start vandaag om 14:30 Nederlandse tijd.