Lawson ziet veel gelijkenissen tussen Super Formula en de Formule 1

Red Bull-reservecoureur Liam Lawson ziet dat het Japanse Super Formula kampioenschap stukken meer op de Formule 1 lijkt dan de officiële juniorcategorie van de koningsklasse, namelijk de Formule 2. De Nieuw-Zeelander zegt veel waardevolle informatie in het Verre Oosten te hebben ingewonnen.

Liam Lawson werd door Red Bull gepasseerd om de ontslagen Nyck de Vries bij AlphaTauri te vervangen, maar liet eerder al weten daar helemaal geen last van te hebben. Volgens de Nieuw-Zeelandse jongeling houdt hij de volledige focus op zijn deelname in de Japanse Super Formula series, waar hij momenteel tweede in het klassement staat.

Lawson werd weliswaar door de Oostenrijkse renstal naar de alternatieve openwielklasse gestuurd, maar meent juist blij te zijn met de beslissing van adviseur Dr. Helmut Marko. "Tot nu toe is het een hele mooie ervaring. Het verschilt veel met wat ik de vier jaar daarvoor heb gedaan, toen ik natuurlijk in de F3, F2- en de F1-paddock rondliep. Het duurde even voordat ik eraan gewend was geraakt om in Japan te racen, en om met Japanse teams samen te werken, maar ik heb het hier echt naar mijn zin."

Volgens de 21-jarige coureur lijken de Super Formula en de Formule 1 meer op elkaar dan dat hij gelijkenissen tussen de koningsklasse en haar voorganger, namelijk de Formule 2, ziet. "De Formule 1 zal altijd de top (van de motorsport) blijven, maar het (Super Formula) is gewoon veel dichterbij", antwoordt Lawson op de vraag van Speedcafe waar de Japanse categorie staat ten opzichte van F1 en F2.

"En dan heb ik het niet alleen over de snelheid, maar ook over hoe de auto zich op de baan gedraagt. Net zoals de instellingen, bijvoorbeeld op aerodynamisch vlak met de set-up en de rijhoogte. Die precisie maak je in de Formule 2 niet mee. Dus wat dat betreft leer ik veel als coureur. Deze klasse heeft dan geen batterijsystemen en dingen zoals de MGU-K, maar los daarvan lijkt het veel op de Formule 1."

"Toen ik hier voor het eerst kwam en we aanpassingen aan de auto maakten, had ik er maar de helft verstand van. Dat komt simpelweg omdat je in de Formule 2 alleen maar simpelere dingen uitvoert."