Zoontje Jarno Trulli (17) verlaat Formule 3 en verkast naar Japan

Na een onsuccesvol seizoen in de Formule 3 heeft Enzo Trulli, het zeventienjarige zoontje van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Jarno Trulli, gekozen voor een opmerkelijke zijstap in zijn raceloopbaan. De tiener verhuist naar Japan, waar hij komend jaar zijn kunsten in de Super Formula Lights zal vertonen.



Voor velen was het de vraag of Enzo Trulli niet te vroeg werd gebracht, toen hij een klein jaartje geleden met slechts een tiental autoraces achter zijn naam in de diepe wateren van het zeer competitieve Formule 3-veld werd gegooid. Die vrees bleek gegrond: de jonge Trulli reikte in achttien deelnames nooit tot puntenposities. Eén zeventiende plaats was zijn beste resultaat. Zodoende besloot de jongeling het F3-kampioenschap puntloos, op een teleurstellende 34ste plaats.



Samen met zijn inmiddels 48-jarige vader Jarno, die in 252 Grand Prix-starts voor onder meer Renault en Toyota tot elf podiumplaatsen en precies één overwinning kwam, besloot Enzo het blikveld te verruimen. Besloten werd tot een oversteek naar het Verre Oosten, waar de tiener komend seizoen zijn kunsten mag vertonen in de Super Formula Lights. Die raceklasse vormt logischerwijs een opstap naar de Super Formula-klasse.



In de Super Formula Lights verdedigt Trulli junior de kleuren van het vermaarde team TOM’S, een renstal waarvoor in het verleden onder meer André Lotterer en Kazuki Nakajima op het hoogste niveau succesvol waren.



Enzo Trulli is niet de enige 'zoon van' die komend jaar in Japan is te bewonderen: ook Giuliano Alesi, de 23-jarige zoon van een andere enkelvoudig Grand Prix-winnaar - Jean Alesi - rijdt komend jaar wederom in het land van de rijzende zon. Alesi junior komt eveneens uit voor TOM’S, zij het in de Super Formula.