TOM's
TOM's
- Team naam TOM's
- Basis Setagaya, Tokyo, Japan
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1974
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 88 reacties op TOM's
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over TOM's
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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SF: Zoontje Jarno Trulli (17) verlaat Formule 3 en verkast naar Japan
Na een onsuccesvol seizoen in de Formule 3 heeft Enzo Trulli, het zeventienjarige zoontje van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Jarno Trulli, gekozen voor een opmerkelijke zijstap ...22 feb 2023 17:09
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Papierwerk vertraagt bevestiging Lotterer bij Caterham
Het is een klein kinkje in de kabel, meer is het niet. Journalist Adam Cooper schrijft op zijn blog dat Caterham van plan was om Andre Lotterer vandaag te bevestigen als racecou...19 aug 2014 16:36
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WTCC: Chevrolet van Coronel pas zaterdag helemaal hersteld
Hoewel de ROAL Motorsport Chevrolet WTCC-auto van Tom Coronel aanstaande zondag daadwerkelijk aan de start van het FIA WTCC in Hongarije gaat verschijnen, zal de Chevy op vrijda...29 apr 2014 15:12
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WTCC: Tom Coronel zondag co-commentator bij Eurosport
Tom Coronel zal komend weekend op het circuit van Paul Ricard definitief niet aan de start van de tweede ronde van het WTCC verschijnen. De schade aan Tom's ROAL Motorsport Chev...18 apr 2014 11:17
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F3: Marco Wittmann verslaat Nasr en wint kwalificatierace
Marco Wittmann heeft vanochtend de kwalificatierace in Macau op zijn naam geschreven. De Duitse coureur was in de eerste race van het weekend niet te verslaan en bleef de Britse...19 nov 2011 11:38
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F3: Carlo van Dam tekent contract met Volkswagen
Onze columnist Carlo van Dam kende een moeilijke winterperiode. Aanvankelijk zag alles er goed uit voor de Nederlander, die vorig jaar als coureur van TOM's Toyota in Japan acti...10 feb 2009 13:19
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F3: Teleurstellende dag voor Carlo van Dam in Macau
Carlo van Dam had zich een hele andere zaterdag voorgesteld op het stratencircuit van Macau. De Japanse Formule 3-kampioen vertrok van pole position, maar al heel snel gaat het ...15 nov 2008 15:12
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F3: Eduardo Mortara wint eerste race
Eduardo Mortara heeft de eerste race in Macau gewonnen. De Volkswagen-coureur profiteert van het utvallen van pole-sitter Carlo van Dam in de openingsronde en weet in de zevende...15 nov 2008 15:01
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F3: Carlo van Dam zet zichzelf op pole position in Macau
Carlo van Dam start bij de kwalificatierace voor de prestigieuze Formule 3 Grand Prix van Macau morgen vanaf pole position. In de slotfase van een hectische kwalificatietraining...14 nov 2008 09:09
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Carlo van Dam rijdt Japans Super GT voor Subaru
Carlo van Dam kent een zéér succesvol jaar in Japan. In januari vertrok de columnist van F1Today.nl voor een avontuur naar Japan om met het Toyota Team TOM's te strijden om de...16 okt 2008 09:18
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Carlo van Dam: "Ik zou graag A1 Grand Prix rijden"
Carlo van Dam mocht zondag tijdens Bavaria City Racing de gloednieuwe A1 Grand Prix-bolide van team Nederland door de straten van Rotterdam sturen. De door Ferrari ontwikkelde e...17 aug 2008 20:46
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Exclusief: Carlo van Dam test Super GT
Carlo van Dam zal vandaag en morgen een Super GT-wagen testen van het TOM's Team in Japan, zo kunnen wij exclusief melden. De 22-jarige coureur rijdt dit jaar in Japan in het Fo...30 jul 2008 07:22
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F3: Carlo van Dam snelste tijdens eerste test
Carlo van Dam vertrok halverwege januari richting Japan. De coureur uit Vlaardingen kreeg een aanbieding van TOM's Toyota om te racen voor het fabrieksteam in de Formule 3. Sind...08 feb 2008 13:25
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James Courtney gaat naar Japan
De Australiër James Courtney rijdt dit seizoen in Japan. Hij zal hier voor het TOM's Toyota team gaan rijden in het Japanse Formule 3 kampioenschap. Courtney, die afgelopen se...22 jan 2003 15:54
22 feb 2023 17:09
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17:09SF
19 aug 2014 16:36
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16:36F1
29 apr 2014 15:12
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15:12WTCC
18 apr 2014 11:17
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11:17WTCC
19 nov 2011 11:38
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11:38F3
10 feb 2009 13:19
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13:19F3
15 nov 2008 15:12
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15:12F3
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15:01F3
14 nov 2008 09:09
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09:09F3
16 okt 2008 09:18
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09:18F1
17 aug 2008 20:46
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20:46F1
30 jul 2008 07:22
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07:22F1
08 feb 2008 13:25
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13:25F3
22 jan 2003 15:54
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15:54F1
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