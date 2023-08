Blomqvist maakt opvallende stap en gaat volledig Indycar-seizoen rijden

In de Indycars verschijnt er volgend seizoen een opvallende naam aan de start. Net als in de Formule 1 zijn er genoeg geruchten over transfers gaande en heeft het team van Meyer Shank Racing een nieuwe coureur gepresenteerd, tevens heeft de renstal een bijzondere wijziging doorgevoerd.

Het team van Meyer Shank Racing heeft bekend gemaakt dat Tom Blomqvist vanaf 2024 fulltime in de Indycar gaat rijden, hij neemt het voltijd-stoeltje over van racelegende Helio Castroneves. Castroneves zal aankomend seizoen wel aan de start verschijnen van de Indianapolis 500, de Braziliaan wordt mede-eigenaar van het team. Blomqvist maakte in de afgelopen jaren indruk in de enduranceracerij en wist de 24 uur van Daytona in de afgelopen twee jaar te winnen.