De Vries scoort in London knappe P2 achter Dennis

Jake Dennis heeft de twaalde ronde van het wereldkampioenschap Formule E in London binnen gesleept. De debutant uit Groot-Brittannië begon als tweede in zijn thuisrace en trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Nyck Vries wordt tweede na een indrukwekkende opmars vanaf P9. Alex Lynn vertrok van pole, maar kon zijn rivalen niet meer achter zich houden en werd derde.

In de achtertuin van London

Het decor van het eerste treffen in London heeft weinig allure. Geen Buckingham Palace, geen London Bridge of de Big Ben, maar een veredeld industrieterrein. De locatie is in en rondom het congrescentrum van ExCel London, 43 minuten rijden van hartje centrum en vlakbij het vliegveld van London City.

Hoewel de ambiance niet tot de verbeelding spreekt, is de 2.2 kilometerlange circuit wel uniek. Een deel van de baan loopt door de hal van de congresruimte, dat ligt op de eerste verdieping. Via twee steile hellingen is dit gedeelte verbonden met de rest van het circuit dat buiten ligt rondom het complex van Excel London.

Om de elektrische bolides indoor te laten scheuren, heeft de organisatie een speciale ondergrond neergelegd. Veel grip ontbreekt hierdoor en de rijders zullen alles uit de kast moeten trekken om op de baan te blijven.

Deceptie voor Frijns in kwalificatie

Alex Lynn pakt de poleposition met drie tienden voorsprong op Dennis. Sebastian Buemi en Sergio Sette Camara staan op de tweede startrij.

De baan was voor deze sessie nat geregend, maar droogde langzaam op. De coureurs in de eerste kwalificatiegroep - de zes best geklasseerde uit de rangschikking - waren flink in het nadeel. Robin Frijns, nummer drie in de stand, kwam hierdoor niet verder dan de 22ste plaats. Kampioenschapsleider Sam Bird begint zijn thuisrace op P18.

De Vries staat tiende in het kampioenschap en mocht in de tweede kwalificatiegroep een tijd neerzetten. Dat deed de voormalig F2-kampioen uit 2019 verdienstelijk. Plaatsing voor Super Pole lukte niet, maar kon wel met P9 tevreden terug kijken. Een toptienklassering was voor de Nederlander al weer een tijd geleden.

Race

Bij de start is het duw -en trekwerk, maar het veld komt er veilig door heen op Alexander Sims na. Die staat stil op de baan nadat hij werd getoucheerd. Dit veroorzaakt een full course yellow. Bird, leider in de tussenstand, komt de pits binnen met problemen en kan in zijn thuisrace punten vergeten.

Na de hervatting houdt Lynn de leiding voor Dennis. De Vries is ondertussen opgeklommen naar P5 en landgenoot Frijns bivakkeert op P17.

De eerste van de twee verplichte Attack Modes worden ingezet door Lynn en Dennis. Buemi, Andre Lotterer en De Vries doen dit een paar minuten later. Het zorgt nog niet voor veel verandering in de strijd om eremetaal.

Lynn activeert met iets minder dan 30 minuten op de klok zijn tweede Attack Mode en geeft kortstondig de plek terug aan Dennis. Beiden rijden weg van de rest en slaan een gat van meer dan vier seconden. De Vries is daarachter Lotterer voorbij gegaan en is doorgestoten naar P4. De Mercedes-coureur heeft het podium in zicht met Buemi vlak voor zich.

Lynn kan Dennis ondanks de Attack Mode niet meer volgen. Zijn opponent in de BMW-Adretti kan zelfs zonder positieverlies zijn laatste Attack Mode activeren. De Brit kan hierdoor nog verder uitlopen. De debutant lijkt op weg naar zijn tweede zege van het seizoen.

Het gevecht om P3 is wel nog spannend. De Vries en Buemi rijden rondenlang dicht achter elkaar. De Nederlander vindt uiteindelijk een gaatje om zijn Zwitserse concurrent te passeren. De voormalig F2-kampioen koerst daarmee op zijn eerste podium af sinds zijn overwinning in Valencia eind april.

Met tien minuten en nog een ronde op de klok, zijn de gaten tussen de coureurs vooraan groot. Toch is Lynn op P2 niet zeker van zijn positie. De Marindhra-coureur moet zijn tempo verlegen om genoeg energie over te houden voor het bereiken van de finish. De Vries met Fan Boost ruikt bloed en nadert met rasse schreden. Met nog drie minuten te gaan, remt de Mercedes-coureur Lynn uit in bocht tien.

Met een ronde nog voor de boeg rijdt Dennis onbedreigd naar de winst met een voorsprong van zes seconden op De Vries. Frijns eindigt buiten de punten op P15.

Zondag staat de tweede E-Prix in London op het programma.