Vandoorne wint tweede e-Prix in Rome

Stoffel Vandoorne heeft de tweede e-Prix in Rome overtuigend gewonnen. De Mercedes-coureur begon als vierde en profiteerde van andermans fouten vooraan en een sterke tactiek. Door het gevolg van een late safety car was er nog spanning aan de kop in de laatste ronde, maar Vandoorne hield zijn hoofd koel en gaf de zege niet meer uit handen. Daarmee pakte de Merceds-coureur zijn eerste overwinning van het seizoen en de tweede in totaal. Alexander Sims werd tweede en Norman Nato finishte als derde, maar moest het podium afstaan aan Pascal Wehrlein na een straf voor het gebruiken van te veel energie.



Dat de Formule E onvoorspelbaar is, bleek wel uit de startopstelling. Twee rookies, Nick Cassidy en Nato, begonnen vooraan. De wedstrijd startte net als op zaterdag vanachter de Safety Car. Cassidy behield de eerste positie, maar verremde zich compleet en werd daardoor teruggeworpen naar P11. Nato nam de leiding over, maar werd daarna al snel gepasseerd door Pascal Wehrlein en Vandoorne. Cassidy vocht zich terug naar voren, maar deed dat iets te gretig. De rookie kwam in aanraking met Olivier Rowland. De Nieuw-Zeelander schoot rechtdoor de muur in en zag alles in rook opgaan. Cassidy kon verder, maar liep een enorme achterstand op dat niet meer was te overbruggen.



Aan de kop van het veld drong Vandoorne aan bij Wehrlein in het gevecht om de kop. Op datzelfde moment tikte Sebastien Buemi Lucas di Grassi van de baan. Di Grassi kwam daardoor hard in de muur. Vandoorne passeerde Wehrlein voor P1 toen het incident gebeurde. Net op tijd, want vlak daarna was full course yellow. Tijdens deze neutralisatie rijden alle rijders maximaal 50 kilometer per uur en mag er niet ingehaald worden. Voor Wehrlein kwam dat niet goed uit, want in deze periode was zijn attack mode geactiveerd.

Toen de baan werd vrijgegeven sloeg Vandoorne een gaatje en kon zijn laatste attack mode gebruiken zonder plaatsverlies. Vandoorne lag met nog tien minuten te gaan soeverein aan de leiding en kon onbedreigd richting de zege rijden. Totdat acht minuten voor het einde Rene Rast de controle verloor door een kapotte wielophanging en tot stilstand kwam in de barrière. Dat zorgde voor een safety car. Het veld schoof weer ineen en Vandoorne was zijn riante voorsprong kwijt. Sims was ondertussen Nato en Wehrlein voorbij gegaan en opgeklommen naar de tweede positie. Met nog een ronde te gaan, werd het veld weer losgelaten. Vandoorne voelde de hete adem van Sims, maar kon dankzij zijn Fan Boost uitlopen. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de meet en de teleurstelling van zaterdag werd weggespoeld.

De Nederlanders kenden een slechte zondag. Nyck de Vries viel dit weekend voor de tweede keer uit na een incident met Sam Bird in de laatste ronde in het gevecht om de punten. Landgenoot Frijns finishte de race in de achterhoede. Mede door een straf van vijf seconden was het resultaat een achttiende positie.

Doordat de top drie met Bird, Frijns en De Vries geen punten scoorde, is de rangschikking weer door elkaar gehusseld. Bird houdt met 43 punten nog wel de leiding, maar zijn naaste belager is nu Mitch Evans die dankzij een zesde plaats op 39 punten staat. Frijns staat op de derde plek met 34 punten. Vandoorne is stalgenoot De Vries voorbij gegaan en staat door zijn zege op de vierde plek met 33 punten. De Belg heeft een puntje voorsprong op de Nederlander en Pascal Wehrlein.

Het volgende Formule E-weekend is op zaterdag 24 en zondag 25 april. Dan is er een tweeluik in Valencia.