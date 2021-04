Formule E vervolgt seizoen in Rome met double header

Op zaterdag en zondag vervolgt de Formule E haar seizoen in Rome met een double header. Nyck de Vries en Robin Frijns zullen dan op een vernieuwde lay-out van het Circuito Cittadino dell'EUR in actie komen. Het is de derde en vierde ronde van het kampioenschap.

De aangepaste configuratie in Rome is 3.385 kilometer lang en is de eennalangste baan op de kalender na Peking. De baan kent negentien bochten met hoogteverschillen en verschillende ondergronden. In samenwerking met de lokale autoriteiten zijn deze wijzigingen doorgevoerd.

De coureurs kijken er naar uit om op deze configuratie in de binnenstad van Rome te gaan racen. "De nieuwe lay-out is fantastisch: hij heeft langere en snellere rechte stukken en biedt meer mogelijkheden om in te halen", zei 2017 Formula E-kampioen, Audi Sport ABT Schaeffler's Lucas di Grassi. “Ik weet zeker dat de fans het geweldig zullen vinden; Ik kan niet wachten om daar te racen."

Het eerste weekend was in Saudi-Arabië. De openingsrace werd overtuigend gewonnen door De Vries. De Brit Sam Bird won de tweede race. In de stand staat De Vries bovenaan met 32 punten dankzij een overwinning, een negende plek, poleposition en de snelste ronde. De Nederlander heeft zeven punten voorsprong op Bird. Frijns staat derde dankzij een tweede plaats en heeft 22 punten.

Schema ronde 3 en 4 - 10 & 11 april

Kwalificatie 1 zaterdag 13.00

Race 1 zaterdag 16.00

Kwalificatie 2 zondag 09.00

Race 2 zondag 13.00