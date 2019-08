Hartley kiest voor Formule E-avontuur bij Dragon Racing in 2019/20

Brendon Hartley heeft een nieuwe werkgever gevonden. De voormalig coureur van Scuderia Toro Rosso zal in het seizoen 2019/20 de kleuren van Dragon Racing verdedigen in het zesde seizoen van de Formule E.

Geox Dragon Racing had tot dusver nog geen coureurs gepresenteerd voor de nieuwe campagne, waardoor Hartley, tweevoudig kampioen in het WEC. In dat kampioenschap keert de Nieuw-Zeelander dit jaar ook terug, want hij zal als fabriekscoureur van Toyota op gaan treden. "Ik ben blij dat ik een nieuwe uitdaging in de Formule E aan kan gaan met Geox Dragon Racing", vertelde Hartley.

"De Formule E is compleet anders dan alle andere klassen waar ik in gereden heb, maar ik hoop dat mijn ervaring in vele categorieën met energiemanagement zich zullen uitbetalen en mij een voorsprong geven als rookie. Ik ben altijd al een fan geweest van stratencircuits en de FE heeft een aantal van de meest uitbundige die ik gezien heb. Samen met een aantal van de beste coureurs en fabrikanten ter wereld maakt dat een goede plaats om te zijn."

Hartley is momenteel een druk man. Hij werkt als ontwikkelingscoureur voor het Formule 1-team van Ferrari. Daarnaast gaat hij komend seizoen dus voor Toyota het WEC-seizoen afwerken, naast een volledige campagne in de Formule E. Het zesde seizoen van de klasse begint op 22 november in Saoedi-Arabië. Wederom zal het stratencircuit van Ad Diriyah als decor van de race dienen.