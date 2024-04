FIA wijst mogelijke oorzaak bermbrandjes aan

De eerste dag van het Chinese raceweekend werd gekenmerkt door een aantal opmerkelijke bermbranden. Terwijl het koud en kil was in Shanghai, vloog het gras naast de baan in de brand alsof het hartje zomer was. De FIA denkt nu te weten waardoor dit werd veroorzaakt.

De eerste vrije training werd vanochtend een paar minuten stilgelegd omdat er een stuk gras in de brand was gevlogen. Het zag er kolderiek uit, maar na een paar minuten kon de sessie weer verder gaan. Het leek een eenmalig probleem te zijn, maar ook in de kwalificatie was het weer raak. Ditmaal vloog er aan het einde van SQ1 een ander stuk gras in de brand, dit zorgde ervoor dat de start van SQ2 werd uitgesteld.

Autosportfederatie FIA ging op onderzoek uit en ze stellen dat ze weten wat de oorzaak is van de bermbrandjes. In een statement lieten ze weten waardoor volgens hen de brandjes werden veroorzaakt: "Na een eerste onderzoek aan de hand van videomateriaal lijkt het er op dat de vonken die van de auto's afkomen het gras in de run-offs aansteken." Dit is opvallend aangezien dit soort situaties in de voorgaande edities van de Chinese Grand Prix nog nooit zijn voorgekomen.