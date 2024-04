'Viaplay op pole position voor F1-uitzendrechten'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1 ook in 2025 in Nederland te zien is bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst werkt sinds vandaag samen met Talpa en het lijkt er sterk op dat dit hun kansen voor een nieuw contract met de FOM verstevigd.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze ontvingen veel kritiek en ze kampten met de nodige financiële problemen. In de laatste paar maanden lijkt het wat beter te gaan met Viaplay en deze week kondigden ze een verregaande samenwerking met Talpa aan. De zender SBS9 werd omgedoopt naar Viaplay TV en op die zender zenden ze een aantal Formule 1-sessies live uit.

Volgens Formule 1 Magazine zorgt dit er nu mede voor dat Viaplay op pole position staat voor de uitzendrechten vanaf 2025. Volgens het tijdschrift is de toegankelijkheid van de Formule 1 op het open net één van de kernvoorwaarden voor het verkrijgen van de rechten. Viaplay voldoet nu aan die vereiste, en ze lijken de sport dus te behouden. Volgens Formule 1 Magazine valt de bredere benadering van sport bij Viaplay ook goed bij de FOM. Viaplay zendt onder meer ook het Engelse voetbal en het darts uit.