Wat doet het weer in Suzuka?

Dit weekend staat de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka weer op het programma. Eerder deze week leek het erop dat de teams goed naar de weerradars moesten kijken, maar dat lijkt nu wel mee te vallen. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het droog tijdens de race.

Eerder deze week leek het er nog op dat de teams en coureurs zouden worden geconfronteerd met een kletsnat weekend in Japan. Nu lijkt het er op dat het alleen op vrijdag een beetje kan gaan regenen. Op deze dag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt en het wordt ongeveer 16 graden Celsius. Het wordt een soort mix van zon, bewolking en hier en daar ook een buitje.

Op de zaterdag wordt het iets warmer in Suzuka. Het wordt ongeveer 17 graden Celsius en er zal amper wind staan als de coureurs de derde vrije training en de kwalificatie gaan afwerken. De kans op neerslag is klein, al neemt dit in de avonduren wel toe. Op de zondag wordt de race verreden, maar het zal naar alle verwachting niet gaan regenen. Eerder deze week leek het daar wel op, maar nu tonen de weermodellen een ander beeld. Het wordt ongeveer 21 graden Celsius en de zon kan aardig gaan schijnen.